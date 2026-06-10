המכונית שהפרה את הפרוטוקול: זה מה שקרה בארמון מוקראן

מחזה יוצא דופן תועד השבוע בפיונגיאנג ומשך את תשומת ליבם של רבים: מכוניתו הנשיאותית של נשיא סין, שי ג'ינפינג, נכנסה ישירות אל תוך ארמון מוקראן, שם המתין לו מנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און. הצעד נתפס כחריגה מהכללים הפרוטוקוליים המקובלים וכמסר פוליטי ברור המשקף את רמת האמון והקרבה בין שתי המדינות.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נראית מכונית השרד הנשיאותית של סין מתקדמת אל תוך הארמון עצמו, ורק אז יורד ממנה הנשיא הסיני לפגוש את המנהיג הצפון-קוריאני. מדובר במחזה נדיר ביותר במהלך ביקורים רשמיים, שכן הנוהג המקובל הוא שאורחים רשמיים יורדים מרכבם בכניסה למבנה או ברחבות המיועדות לקבלת פנים. הביקור של שי בפיונגיאנג, הראשון מזה שבע שנים, התקיים בתזמון קריטי. קבלת הפנים כללה שטיחים אדומים, משמר כבוד, להקה צבאית שביצעה את המנוני שתי המדינות, ומטח של 21 פגזי כבוד. שי הצהיר עם נחיתתו כי היחסים בין המדינות נמצאים ב"נקודת התחלה היסטורית חדשה", והבטיח להעמיק את שיתוף הפעולה בכל התחומים. פרשנים סבורים כי האישור שניתן למכוניתו של נשיא סין להיכנס ללב הארמון נושא עמו משמעויות החורגות מההיבט הפרוטוקולי. הדבר משקף את רמת האמון הגבוהה ואת מערכת היחסים המיוחדת בין בייג'ינג לפיונגיאנג, דווקא בתקופה שבה הזירה האזורית והבינלאומית חווה תמורות מהירות. סין וצפון קוריאה, יחד עם רוסיה ואיראן, חולקות אינטרס משותף: החלשת הכוח האמריקאי וערעור הבריתות המערביות.

המפגן הדרמטי בצפון קוריאה לנשיא סין ( צילום: צפון קוריאה )

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האירוע מתרחש בזמן שסין פועלת לחזק את נוכחותה הדיפלומטית במזרח אסיה, בעוד שקוריאה הצפונית ממשיכה להישען על בייג'ינג כבעלת הברית הפוליטית והכלכלית המרכזית שלה מול הלחצים והסנקציות מהמערב. מומחים מעריכים כי סין מבקשת להחזיר לעצמה את ההשפעה על פיונגיאנג ולהבטיח את האינטרסים האסטרטגיים שלה בצפון-מזרח אסיה אל מול בריתות ארה"ב באזור.

סמלים פרוטוקוליים מקבלים חשיבות מיוחדת ביחסים בינלאומיים, ובייחוד במשטרים המעניקים משקל רב למסרים פוליטיים עקיפים. בהקשר זה, מומחים ציינו כי כניסת המכונית הנשיאותית לארמון מייצגת רמה יוצאת דופן של כבוד, כזו שאינה מוענקת בדרך כלל אלא לאישים בעלי מעמד מיוחד מאוד אצל המדינה המארחת.

הצל הגרעיני מלווה את הפסגה

ערב הגעתו של שי, פיונגיאנג דאגה "להפגין שרירים" עם חשיפת תוכניות לבניית משחטת טילים חדשה ואישור מחדש של מעמדה כמדינה בעלת נשק גרעיני. על פי הערכות, צפון קוריאה מחזיקה כיום בכ-60 ראשי נפץ גרעיניים וממשיכה להגביר את ייצור הנשק המתקדם שלה.

הביקור נערך כאשר צפון קוריאה מהדקת את קשריה הצבאיים עם רוסיה, כולל שליחת כוחות ונשק למלחמה באוקראינה. המחזה החזיר לקדמת הבמה את הדיון על חוסנה של השותפות האסטרטגית בין סין לקוריאה הצפונית, שסייעה להן במהלך העשורים האחרונים לצלוח אתגרים אזוריים ובינלאומיים רבים.

אף שלא פורסמו הסברים רשמיים בנוגע לסידורי קבלת הפנים המיוחדים, התיעוד של האירוע הופץ במהירות ברשתות המדיה השונות. רבים ראו בו עדות חותכת לרמת המקורבות הפוליטית בין בייג'ינג לפיונגיאנג, ומסר ברור לקהילה הבינלאומית בדבר חוזקה של הברית בין שתי המדינות בצל השינויים הגיאופוליטיים הנוכחיים.