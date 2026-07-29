סקר מנדטים חדש שפורסם הערב (רביעי) בחדשות 13 מציג תמונה מעניינת במיוחד בגזרת המפלגות החרדיות: יהדות התורה מתחזקת ועומדת על תשעה מנדטים, בעוד ש"ס יורדת למקום השני במגזר עם שבעה מנדטים בלבד. הנתונים משקפים שינוי משמעתי בתחלוקת הכוחות בין שתי המפלגות החרדיות.

על פי הסקר שנערך על ידי "המדד" – שמואל רוזנר, סטט-נט – יוסף מקלדה, פרויקט המדגם – ד"ר אריאל איילון, ואסטרטגיה – דודי דרור, בייעוץ פרופ' דוד שטינברג, הליכוד ממשיכה להוביל עם 23 מנדטים, בשוויון עם מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט שגם היא זוכה ל-23 מנדטים.

המפה הפוליטית המלאה

תחלוקת המנדטים המלאה על פי הסקר מציגה מפה פוליטית מורכבת: מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט זוכה ל-13 מנדטים, ישראל ביתנו של אביגדור ליבר-מן מקבלת 10 מנדטים, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן ויהדות התורה זוכות כל אחת ל-9 מנדטים.

עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר מקבלת 8 מנדטים, ש"ס בראשות אריה דרעי יורדת ל-7 מנדטים, רע"מ וטרופר-הנדל זוכות כל אחת ל-5 מנדטים, וחד"ש-תע"ל והציונות הדתית מקבלות כל אחת 4 מנדטים.

מפת הגושים: קואליציה בקושי

כאשר בוחנים את מפת הגושים, התמונה מורכבת עוד יותר. גוש האופוזיציה עומד על 55 מנדטים, בעוד הקואליציה הנוכחית מקבלת 51 מנדטים בלבד - נתון שמשמעותו חוסר יכולת להרכיב ממשלה יציבה ללא תמיכה חיצונית. המפלגות הערביות ביחד זוכות ל-9 מנדטים, ומפלגת טרופר-הנדל מקבלת 5 מנדטים נוספים.

הנתונים מצביעים על מציאות פוליטית שבה אף גוש לא יכול להרכיב קואליציה יציבה ללא שותפים נוספים או תמיכה חיצונית. סקרים קודמים הצביעו על מגמות דומות, כאשר הקואליציה הנוכחית מתקשה לשמר את כוחה.

בהשוואה לסקרים אחרים שפורסמו לאחרונה, ניכרת יציבות יחסית במפלגות הגדולות, אך תנודתיות משמעותית במפלגות הבינוניות והקטנות. הסקר משקף את המציאות הפוליטית המורכבת בישראל לקראת מערכת הבחירות הצפויה.