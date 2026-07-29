סגן ראש הממשלה והשר לשירותי דת, יריב לוין, מינה הערב (רביעי) את מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, לממלא מקום מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל. המהלך מגיע לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה וקבלת אישורים משפטיים מהלשכות המשפטיות של הרבנות הראשית והמשרד לשירותי דת.

המינוי ממשיך נוהג ותיק שהיה מקובל בעבר, לפיו בתקופות שבהן לא כיהן מנכ"ל קבוע לרבנות הראשית, מונו מנכ"לי המשרד לשירותי דת לשמש כממלאי מקום. כזכור, מנכ"ל הרבנות היוצא, יהודה כהן, פרש מתפקידו במסגרת הסכם פשרה בעקבות זימונו לשימוע לפני פיטורים.

אבידן, המביא עמו ניסיון עשיר וידע רב בשירות הציבורי, קיבל את ברכתם של הרבנים הראשיים לישראל. הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול הגאון הרב דוד יוסף, והרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הגאון הרב קלמן מאיר בר, איחלו לו הצלחה רבה במילוי שליחותו הציבורית החשובה.