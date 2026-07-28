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הבכירים על הכוונת

החשש הדרמטי בישראל: זו הסיבה לחשאיות הרבה סביב טיסת נתניהו לוושינגטון

בכירי הדרג המדיני, ובהם קבוצת שרים, קיבלו מידע שלפיו טהראן מגבירה את מאמציה לפגוע בבכירים ישראלים במטרה להשיג הישג אסטרטגי | בשל כך, השב"כ הגבירו את האבטחה סביב שורה של בכירים ישראלים | בנוסף, נתניהו המריא מבסיס נבטים, ולא מנתב"ג, העיתונאים לא הורשו להצטרף לטיסת "כנף ציון", שעת ההמראה נשמרה בסוד וגם מועד הנחיתה לא פורסם מראש (צבא)

יומיים לאחר יציאתו החשאית של נתניהו לוושינגטון, הערב (שלישי) נחשף כי גורמי ביטחון קיבלו אינדיקציות מצד כי בכוונתם לנסות לפגוע בבכירים ישראלים בעבר ובהווה, כנקמה על חיסול הצמרת האיראנית.

על פי הדיווחים, שרים ובכירים ישראלים קיבלו בימים האחרונים אזהרות חריפות מגורמי הביטחון. בין היתר, הוצגה בפניהם אזהרה כללית על חשש מפגיעת רחפנים. השב"כ תיגבר את האבטחה על אישים ישראלים והינחה אותם לשבור שגרה ולנקוט באמצעי זהירות.

על רקע האיום, גורמי הביטחון המליצו כי טיסת לוושינגטון תצא בחשאי. כזכור, נתניהו המריא מבסיס נבטים, ולא מנתב"ג, העיתונאים לא הורשו להצטרף לטיסת "כנף ציון", שעת ההמראה נשמרה בסוד וכן נתיב הטיסה, גם מועד הנחיתה לא פורסם מראש.

כפי שדיווחנו, ביקור של נתניהו בוושינגטון תוכנן מראש תחת מגבלות תקשורתיות וביטחוניות. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי נתניהו ייצא לביקור רשמי בעקבות הזמנת , וכי בניגוד לביקורים קודמים, עיתונאים לא יורשו להצטרף לטיסה במטוס "כנף ציון". ביום ההמראה נשמרה שעת יציאת המטוס בסוד מסיבות ביטחוניות. גם שעת הנחיתה לא נמסרה רשמית.

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון לאחר פגישתו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ואמר כי "הייתה פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, תמיכה הדדית, הבנה על היעד המשותף - להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים".

לדבריו, זו הייתה "אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם הנשיא. היה שם כל הצוות הבכיר שלו, וגם שלנו. הייתה הזדמנות להחליף רעיונות, ולתאם תיאומים חשובים לביטחון ולעתיד של ישראל".

דונלד טראמפאיראןשב"כבנימין נתניהווושינגטוןבבלי

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