המחיר המטורף של הטילים המדויקים נחשף: בתדרוך סגור בגבעת הקפיטול נחשפו נתוני העתק של העימות מול טהרן • 5.6 מיליארד דולר נשרפו ביומיים הראשונים בלבד • האם המלאי האמריקאי בסכנה? הפרטים המלאים על הכלכלה שמאחורי האש (בעולם)
מכה אנושה ליוזמת השלום של הנשיא טראמפ: מקסיקו הודיעה על דחיית ההזמנה למועצת עזה בשל אי-שיתוף "מדינת פלסטין". במקביל, הוותיקן מטיל פצצה ומסרב להשתתף במועצה מחשש לניסיון אמריקני לעקוף את האו"ם וליצור מסלול עוקף ללגיטימיות הבינלאומית (בעולם)
אחרי ששינה את שמו של המרכז ל"מרכז טראמפ וקנדי", נשיא ארה"ב הודיע כי המוסד הלאומי ייסגר לתקופה של שנתיים | מדובר במהלך רחב יותר של טראמפ: שינוי שמו של המרכז ל"מרכז טראמפ", בניית שער ניצחון ענק בוושינגטון על שמו, ובניית אולם הנשפים בבית הלבן (בעולם)
משרד החוץ האמריקני מעדכן את מפת הסיכונים העולמית ושולח אזהרה חמורה ל-22 מדינות תחת הגדרת "Do Not Travel" • מי המדינה החדשה שנוספה לרשימת הטרור והפשיעה, וכיצד השפיעה המלחמה עם איראן על הדירוג של ישראל? • כל הפרטים על המקומות שבהם ארה"ב לא תוכל לעזור לכם (בעום, מדיני)
משימת הלחימה בפשיעה של טראמפ בוושינגטון נתפסת כחסרת רצינות | כבר בעבר אלפי חיילים חמושים נצפו עוסקים בפינוי שקי אשפה וגיזום עצים, ובימים אחרונים שוב הם נצפו מפטרלים ברחובות חובשים כובעי סנטה קלאוס (חדשות בעולם)
דרמה בוושינגטון: ממשל טראמפ הורה לעשרות שגרירים אמריקאים ברחבי העולם לסיים את תפקידם לאלתר ולשוב לארה"ב בתוך שבועות. המהלך החריג, שנחשף ב'גרדיאן', יוצר חלל דיפלומטי חסר תקדים בזמן שסין עוקפת את ארה"ב במספר נציגויותיה בעולם (בעולם, מדיני)
הנשיא טראמפ חשף סדרת ספינות קרב אימתניות שנועדו להיות הגדולות והחזקות ביותר שנראו אי פעם | מדובר בשילוב חסר תקדים של עוצמה טכנולוגית קטלנית יחד עם עיצוב נשיאותי מוקפד המהווה את עמוד השדרה של "צי הזהב" (צבא, בעולם)
נשיא ארצות הברית,ניצל הלילה את טקס הדלקת הנרות המסורתי עם בכירי הקהילה היהודית כדי לשלוח מסרי הרתעה חריפים למזרח התיכון. בנאום תקיף ומלא בכותרות מדיניות, הבהיר הנשיא כי ארצות הברית לא תעמוד מן הצד אם ישראל תידרש לפעול בעומק לבנון (בעולם, מדיני)
משפחה מוושינגטון די.סי. קיבלה יותר ממאה חבילות שלא הוזמנו על ידה | בבדיקה התברר כי אורחים במלון הממוקם במרחק של כקילומטר מהבית, מזמינים חבילות מאמזון אך בטעות בוחרים את כתובתה במקום את כתובת המלון | אמזון מסרה כי היא מודעת לבעיה, חוקרת את המקרה ופועלת למציאת פתרון (בעולם)
המנהיג הסעודי, בן סלמאן, מגיע לוושינגטון מחר לפגישת מבחן עם הנשיא • גורמים סעודיים מבהירים: נורמליזציה עם ישראל מותנית באופק מדיני לפלסטינים • ההסכמים הביטחוניים והאזוריים בין ארה"ב לריאד מוכנים לחתימה בבית הלבן (בעולם)