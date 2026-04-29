לשכת נתניהו מכחישה דיווחים על טיסה לארה"ב

לאחר דיווחים שפורסמו היום (רביעי) לפיהם ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לטוס בתחילת השבוע הבא לארצות הברית לפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ, מסרה לשכת ראש הממשלה הכחשה חד משמעית. על פי ההודעה, נתניהו אינו צפוי לצאת לארה"ב בשבוע הבא, והוא מקיים שיחות תכופות עם ידידו הנשיא טראמפ.

הדיווחים שפורסמו קודם לכן טענו כי זו תהיה הפגישה השביעית בין שני המנהיגים מאז תחילת כהונתו הנוכחית של נתניהו כראש ממשלה, בתוך כשנתיים. הביקור המתוכנן היה אמור להתקיים על רקע המגעים בין ישראל ללבנון בנושא הפסקת אש והתיאום מול איראן.

עורך הדין: "יתכן שיטוס בשבוע הבא"

בתום הדיון במשפט נתניהו היום, מסר עורך דינו של ראש הממשלה כי יתכן שנתניהו אכן יטוס לארצות הברית בשבוע הבא. גם כאשר נשאל על ידי כתבי התקשורת לגבי הפרסום שלפיו נתניהו מתכנן נסיעה לארה"ב, השיב עורך הדין שהם יבדקו ויעדכנו.

הבלבול סביב הנסיעה המתוכננת מגיע בעיתוי רגיש, כאשר ראש הממשלה נמצא בעיצומו של משפט פלילי ובמקביל מנהל מגעים דיפלומטיים רגישים.

נכון לעכשיו, לא ברור מה עומד מאחורי הפער בין הדיווחים לבין ההכחשה הרשמית מלשכת ראש הממשלה. יתכן שמדובר בשינוי בלוח הזמנים בהתאם להתפתחויות אזוריות, או שמא בניסיון לשמור על סודיות מסיבות ביטחוניות.