הפרומו להפגנת

בפלג הירושלמי מבטיחים כי הפגנת הזעם של פלג הרצ"פניקים הערב בכביש גהה, היא רק הפרומו למה שצפוי לירושלמים מחר בשעה 17:00 בכניסה לעיר. בשיחה מיוחדת שמסר מנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אויערבך, הוא מטיח אשמה חריפה בגדולי ישראל וטוען כי שתיקתם לנוכח מעצר תלמיד ישיבה מתוך היכל הישיבה בה למד - מהווה שיתוף פעולה דה-פקטו לרדיפת עולם התורה. כל הפרטים במהדורת המעייריב שלפניכם.

אשקלון - פרסום ראשון

ראש ישיבת גרודנא אשדוד הגר"מ שמידע, הפתיע את תלמידיו כשהורה להם במהלך השיעור כללי שמסר היום ב, לשמור על מעטה סודיות ולהפתיע את תושבי אשקלון בהפגנת זעם כמחאה על מעצרם של שני תלמידי הישיבות. הפרטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם.

הילולה בסימן שאלה

מאז האסון המזעזע שהתרחש ב במירון בל"ג בעומר תשפ"א, ואין אפילו שנה אחת שההילולה מתקיימת במתכונת שהתרגלנו אליה בשנים שקדמו לאסון עם מאות אלפי חוגגים מכל העדות והחוגים. שנה אחרי האסון עוד טרם הופקו הלקחים מהאסון, בשנים שאחר כך היו את מגבלות הקורונה ולאחר מכן את הגבלות פיקוד העורף בגלל המלחמה שנמשכת כבר למעלה משנתיים וחצי.

היום, אחרי לחץ מאסיבי בעיקר מהצד החרדי שלא מצליח להבין למה אירועי יום העצמאות חשובים למקבלי ההחלטות יותר מהאירוע הדתי במירון, מסתמנת פשרה שתוביל לאירוע המוני - אם כי לא בסדר גודל של השנים שקדמו לאסון מירון. כל הפרטים על המתווה המסתמן - במהדורת מעייריב שלפניכם.

ניחום אבלים של

עם סיום ימי השבעה על האחים הבחורים החשובים אברהם ישעיהו וישכר דב שפיגל זכרונם לברכה, שנקטפו בדמי ימיהם כשטבעו באסון מחריד ובלתי נתפס בחוף צאנז בנתניה, מתפרסם תיעוד מרטיט מניחום האבלים שערך ראש הישיבה, הגאון רבי שאול אלתר, בבית האב השכול ראש חבורת שפיגל במיר . כל הפרטים כולל התיעוד המיוחד - במהדורת מעייריב שלפניכם.

ניצחון מוחץ

חברי הגוף הבוחר את הכריעו היום בין שלושת המועמדים שהתמודדו על התפקיד בו כיהן הרב ישעיהו הרצל במשך שנים ארוכות. המועמדים היו הגאון , הגאון הרב הרצל והגאון הרב בוסי. עם סיום הליך הבחירה וספירת הפתקים, התברר כי הגאון רבי מנחם מנדל נחשון ניצח ברוב מוחץ עם 29 קולות. למקום השני הגיע הרב הרצל עם ששה קולות והרב בוסי עם קול אחד. סיקור מיוחד במהדורת מעייריב שלפניכם.

קהילת הבוגרים החדשה

השבוע נחנכה קהילה חדשה בבני ברק, המבוססת על בוגרי ישיבת באר התלמוד הירושלמית בראשות ראש הישיבה הגאון . רבה הספרדי של בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, השתתף באירוע יסוד הקהילה ואף נשא דברים בהם הוא עמד על הצורך ההכרחי של אברך בוגר ישיבה, להמשיך לגדול בחממת הגידול הטבעית שלו. הקהילה החדשה מתבססת סביב ביהמ"ד 'נתיב חיים' ברחוב ז'בוטינסקי פינת הרב כהנמן בעיר - שם גם התקיים אירוע הייסוד לקהילה החדשה. צפו במהדורת מעייריב המלאה.

