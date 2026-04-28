הרב מנחם מנדל נחשון משמש כראש ישיבת חב"ד בנוף הגליל וכרב העיר נוף הגליל. במסגרת תפקידיו הרבניים, הוא מוביל את המוסדות החינוכיים והרוחניים של חסידות חב"ד באזור הגליל התחתון, ומשמש כמנהיג רוחני ופוסק הלכה לקהילה המקומית.

כראש ישיבה, הרב נחשון אחראי על ההנהלה הרוחנית והחינוכית של ישיבת חב"ד בנוף הגליל, מוסד המכשיר תלמידים ללימודי קודש ולפעילות חינוכית וקהילתית. הישיבה משמשת מרכז תורני חשוב באזור הצפון, ומושכת תלמידים ממקומות שונים בארץ. במקביל לתפקידו בישיבה, הוא משמש כרב העיר ומטפל בשאלות הלכתיות, בענייני כשרות, ובהנהגה רוחנית של תושבי נוף הגליל.

נוף הגליל, הידועה בעבר כעיר נצרת עילית, היא עיר בצפון הארץ עם אוכלוסייה מגוונת. הרב נחשון פועל לחיזוק החיים היהודיים בעיר ולקידום פעילות תורנית וחינוכית. פעילותו כוללת שיעורי תורה, הדרכה רוחנית, וטיפול בענייני הקהילה השונים.

במסגרת תפקידו הרבני, הרב נחשון עוסק גם בפעילות ציבורית ובקשר עם מוסדות השלטון המקומי והארצי. הוא משמש כגורם מרכזי בקשר בין הקהילה החרדית לבין הרשויות, ופועל לקידום צרכי הציבור הדתי בעיר ובאזור.

הרב נחשון ממשיך את מסורת ההנהגה הרבנית של חסידות חב"ד, המשלבת לימוד תורה עמוק עם פעילות קהילתית נרחבת וקירוב לבבות. פעילותו תורמת לחיזוק הזהות היהודית והחינוך התורני באזור הגליל, ומהווה מוקד רוחני חשוב לתושבי האזור ולמעגלים רחבים יותר.