ישיבת "באר התלמוד - חזון יחזקאל" היא ישיבה ספרדית מובילה בראשות ראש הישיבה הגאון רבי חנוך כהן, בנו של נשיא הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי יהודה כהן. הישיבה פועלת במספר סניפים, כולל היכל הישיבה הגדולה בירושלים וסניף בבני ברק, ומונה מאות תלמידים העוסקים בלימוד תורה ברמה גבוהה. הישיבה ידועה בשיטת הלימוד המעמיקה שלה ובדגש על עיון בסוגיות התלמוד וההלכה.

בשנים האחרונות זוכה הישיבה לסיקור תקשורתי נרחב בעקבות אירועים ופעילויות מגוונות. בין היתר, נערכו בישיבה מעמדי סיום מסכתות, ימי עיון מיוחדים לציון הילולות של גדולי ישראל, ואירועי התאחדות לתלמידים. לאחרונה התייסדה קהילה חדשה עבור בוגרי הישיבה בבני ברק, באירוע שהשתתף בו רבה של העיר הגאון רבי מסעוד בן שמעון. הישיבה גם מקיימת סניף במושב חזון יחזקאל, שם נערכות שבתות התאחדות מיוחדות לתלמידים.

הישיבה מתאפיינת בשמירה על מסורת הלימוד הספרדית ובקשר הדוק למנהיגי הדור. בשמחות משפחתיות של ראשי הישיבה משתתפים גדולי ישראל, ביניהם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף וחברי מועצת חכמי התורה. כך למשל, בשמחת נישואי בנו של הרב עזרא בן שמעון שנערכה בלונדון, התקיים מעמד "צאתכם לשלום" מיוחד בהיכל הישיבה בהשתתפות גדולי ישראל. הישיבה גם מקיימת קשרים הדוקים עם ישיבת "פורת יוסף", כפי שבא לידי ביטוי בשמחות משותפות של משפחות ראשי הישיבות.

מבחינה רוחנית, הישיבה מקפידה על ציון מועדים ומאורעות מיוחדים בלוח השנה היהודי. בראש השנה מתקיימות תפילות מיוחדות באווירה מרוממת, עם שילוב ניגונים מסורתיים ייחודיים. הישיבה גם מציינת הילולות של גדולי ישראל, כמו הילולת בעל ה"קצות החושן" והילולת ה"אור החיים" הקדוש, במעמדי לימוד מיוחדים בהשתתפות מאות תלמידים. במהלך ספירת העומר, הישיבה מקפידה על קיום המצוות בדקדוק, כפי שבא לידי ביטוי באירוע ההתייסדות של קהילת הבוגרים שנעצר לצורך ספירת העומר.

הישיבה מפעילה מערכת חינוכית מקיפה הכוללת תלמוד תורה לצעירים וכוללים לאברכים. בחורי הישיבה עוסקים בלימוד עמוק של מסכתות הש"ס, עם דגש על הבנה מעמיקה של הסוגיות. לאחרונה סיימו למעלה מארבע מאות בחורים לימוד מיוחד בתורת ה"אור החיים" הקדוש, במעמד שבו נשא דברות קודש נשיא הישיבה הגאון רבי יהודה כהן. הישיבה גם מקיימת סדרי לימוד משותפים בהילולות של צדיקים, כולל הילולת הרה"ק רבי אברהם דב מאווריטש בעל ה"בת עין".

ראשי הישיבה מעבירים מסרים השקפתיים לתלמידים בנושאים שונים הנוגעים לחיי התורה בדורנו. במעמדי סיום ובשבתות התאחדות, נושא ראש הישיבה הגאון רבי חנוך כהן משאות השקפה על חובתו של בן תורה בענייני השעה. הישיבה גם מקפידה על שמירת אווירה רוחנית גבוהה, עם השקעה בתנאים הגשמיים והרוחניים של התלמידים, כפי שבא לידי ביטוי בשבתות ההתאחדות המיוחדות שמתקיימות במקומות שונים ברחבי הארץ.