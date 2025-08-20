הוועדה להצלת עולם התורה היא הזרוע המבצעת והארגונית של הפלג הירושלמי, הגוף האחראי על תיאום ההפגנות, המחאות והמאבק נגד גיוס חרדים ומעצר תלמידי ישיבה. הוועדה פועלת תחת הנהגתם הרוחנית של הרב עזריאל אוירבך והרב יונה זלושינסקי, ומתמקדת בארגון פעולות מחאה ותמיכה בתלמידי ישיבות המסרבים להתייצב לצו גיוס.

בתקופה האחרונה הכריזה הוועדה על "מאבק זעם חסר פשרות" נגד השלטונות בעקבות מה שהיא מכנה "רדיפת עולם התורה בארץ ישראל". במסגרת זו אורגנה הפגנה ראשונה, ופעילות מחאה מתמשכת המכוונת נגד חוק הגיוס ואכיפתו. הוועדה מארגנת אירועי תמיכה לתלמידי ישיבות המוגדרים כ"עריקים גאים", כולל שבתות הוקרה מיוחדות למאות ואלפי בחורים העומדים בפני מעצר אפשרי.

הפלג הירושלמי, שהוועדה משמשת כזרועו המבצעת, מתנגד לכל פשרה בנושא גיוס תלמידי ישיבות ודורש הכרה מלאה בעקרון "תורתו אומנותו". בניגוד למפלגות החרדיות המרכזיות, הפלג מקיים קו נוקשה של סירוב מוחלט לשירות צבאי או לשירות לאומי, ורואה בכל ניסיון לגייס תלמידי ישיבות משום רדיפה דתית.

הוועדה מארגנת הפגנות המוניות במוקדים שונים ברחבי הארץ, בעיקר בירושלים ובני ברק, ומתמקדת בהפגנות מול כלא 10 ומקומות מעצר נוספים בהם מוחזקים תלמידי ישיבות. פעילות זו כוללת גם תמיכה משפטית ולוגיסטית למשפחות התלמידים הנעצרים, וארגון מערך סיוע כלכלי ורוחני.

במסגרת פעילותה, הוועדה מנהלת מערכת יחסים מורכבת עם המפלגות החרדיות המרכזיות. מנהיגי הפלג הירושלמי מבקרים את המפלגות החרדיות על כך שלדבריהם אינן עומדות באופן אחיד נגד כל פשרה בנושא הגיוס, ודורשים מהן לאמץ עמדה נחרצת יותר בדרישה להסדר "תורתו אומנותו" מלא.

הוועדה פועלת גם בזירה התקשורתית והציבורית, ומפיצה מסרים המדגישים את חשיבות לימוד התורה ואת ההתנגדות העקרונית לגיוס. היא מארגנת כינוסים המוניים, מפגשי חיזוק לתלמידי ישיבות, ופעילות הסברה בקרב הציבור החרדי והכלל ישראלי.

פעילות הוועדה מעוררת מחלוקות בציבור הישראלי, כאשר תומכיה רואים בה שומרת על ערכי עולם התורה ועל זכות תלמידי הישיבות להמשיך בלימודם, בעוד מתנגדיה טוענים כי היא מעודדת התחמקות משירות צבאי ופוגעת בשוויון בנטל. למרות המחלוקת, הוועדה ממשיכה לפעול במלוא העוצמה ומהווה גורם מרכזי בנוף החרדי הישראלי בכל הנוגע למאבק נגד גיוס תלמידי ישיבות.