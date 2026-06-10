הפגנות הפלג הירושלמי נגד גזירות הגיוס ( צילום: רונן שטלצר )

בעקבות המשך מסע הציד נגד לומדי התורה והמעצרים המתמשכים של תלמידי ישיבות, הורה הגאון רבי עזריאל אויערבאך, מנהיג הפלג הירושלמי, להחריף את המחאה ביתר שאת. ההפגנות יתקיימו מחר, יום חמישי, בשעות אחר הצהריים, בשורת מוקדים תחבורתיים אסטרטגיים באזור המרכז.

ההפגנות צפויות לשתק את עורקי התחבורה הראשיים של גוש דן והסביבה, כאשר המוני בני התורה והיראים לדבר ה' צפויים להתייצב למחאה נחרצת ובלתי מתפשרת נגד הפגיעה החמורה בכבוד התורה ולומדיה. "לא עת לחשות" בקריאה חריפה שהפיץ מנהיג הפלג הירושלמי, הגר"ע אויערבאך, נכתב: "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת למחות על ביזוי התורה". הקריאה מגיעה על רקע גל מעצרים נרחב שהתרחש בימים האחרונים, כאשר תלמידי ישיבות נעצרים ומושלכים לכלא הצבאי בעוון לימוד תורה. בליווי עורך דין צמרת: כאב הראש החדש של המשטרה מהמפגינים החרדים | מעייריב איצלה כץ | 21:04 "השוטרים ישלמו": הוועדה יוצאת למלחמה משפטית נגד האלימות שלמה הלוי | 18:04 בסוף השבוע האחרון נעצרו שני תלמידי ישיבת 'מעלות התורה' בני 21, שלא התייצבו בלשכות הגיוס בהתאם להוראת גדולי ומאורי הדור. על פי הנמסר, השניים - ביניהם הבחור מיכאל פטרוב, בנו של ראש הישיבה הרב יוסף פטרוב - נעצרו על ידי משטרת התנועה בכביש 6. בית הדין הצבאי גזר על הבחור פטרוב 40 ימי מאסר בפועל, עונש חמור במיוחד שמגיע בעקבות היותו עריק במשך 5 שנים.

מפת החסימות

"גם במערכה הזאת נשרוד"

מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר מסר נחרץ: "נעמוד בכל תוקף וכחומה בצורה נגד מסע הציד המביש של עולם התורה. הניסיון הדיקטטורי של השלטונות לשבור את רוח המפגינים, תוך שימוש במעצרים פיקטיביים, רימוני הלם, אלות, ברכיות ואלימות קשה - וכעת אף בהפעלת השב"כ - לא ירתיע אותנו מן המאבק נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל".

"עם ישראל שרד אלפי שנים מול גדולים ומאיימים מכם. גם במערכה הזאת נשרוד - ונעבור גם אתכם", נכתב בהודעה. הוועדה הוסיפה את הפסוק: "אֵ֣לֶּה בָ֭רֶכֶב וְאֵ֣לֶּה בַסּוּסִ֑ים וַאֲנַ֓חְנוּ בְּשֵׁם־יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֣ינוּ נַזְכִּֽיר׃ הֵ֭מָּה כָּרְע֣וּ וְנָפָ֑לוּ וַאֲנַ֥חְנוּ קַּ֝מְנוּ וַנִּתְעוֹדָֽד".

שוטר מתעמת עם מפגין חרדי ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

הנחיות חירום למפגינים

לקראת ההפגנות, הפיצה הוועדה להצלת עולם התורה הנחיות חירום למפגינים, תוך התנערות מוחלטת מחסימת מסילות הרכבת ואזהרה חמורה מפני ירידה לפסים. "מי שחושב שניתן לרדת לחסום את מסילת רכבת ישראל, יידע שמדובר במוות ודאי", נכתב בהנחיות שהופצו.

ההנחיות מגיעות על רקע סדרת אירועים אלימים שהתרחשו בשבועות האחרונים, ביניהם הפריצה לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, שעוררה גל גינויים חריף גם מהמפלגות החרדיות. כזכור, במהלך אותה הפרעה התגלה כי 19 מהעצורים הינם עריקים והם צפויים לעבור לידי המשטרה הצבאית.

בנוסף לאזהרה מפני פסי הרכבת, הוועדה הפיצה שורת 'כללי זהב' למפגינים. בין היתר, נאסר על המשתתפים להגיע להפגנות באופן בודד, אלא בקבוצות בלבד. המפגינים נדרשו להימנע מתיעוד אירועים מחשש לנזק תדמיתי.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שהפלג הירושלמי יוצא למחאות נרחבות. בחודשים האחרונים התקיימו מספר הפגנות ענק במוקדים שונים ברחבי הארץ, כאשר בכל פעם המוחים הדגישו את המסר הברור: "מי שמכריז מלחמה על עולם התורה ייתקל במאבק נחוש".