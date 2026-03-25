בפעילות מבצעית יזומה וממוקדת שקיימו בלשי תחנת לב הבירה של מחוז ירושלים, נעצרו שלושה חשודים במעורבות באירועי הפרות סדר אלימות שאירעו לאחרונה נגד עבודות הרכבת הקלה | החשודים שנעצרו הם שני תושבי ירושלים בני 55 ו-35, וקטין תושב בית שמש בן 16 (משטרה)
כותרות המהדורה: דרום תחת אש: למעלה מ-150 פצועים בערד ודימונה - סיקור נרחב | חיים ביקום מקביל: הקנאים יצאו להפגין נגד "גזירת" הרכבת הקלה | הראש"ל הודף את המתקפות נגדו: "שאף אחד לא ילמד אותי השקפה" | תיעוד מיוחד: ישיבת המשך הזמן הראשונה בחו"ל, וגם; נשיא ה'איחוד' חבר המועצת באלפים הצרפתים | "בעל ההגדות" הגאון רבי שלום מאיר וולך הכהן זצוק"ל | שאגת הארי היום ה-22: יומן מלחמה מכל הזירות (מעייריב)
בהמשך לפרסום על התארגנות הקנאים להפגנה נגד אירועי עיריית ירושלים, רבני הוועד למען קדושת העיר עלו למעונם של חברי הבד"צ של העדה החרדית | המסקנה החד משמעית: "אסור לחשות" | אלו מוקדי המחאה המתוכננים בערב הפורים (חרדים)
אחרי המהומות ביום ראשון, חודשו עבודות התשתית להקמת תוואי הרכבת הקלה ברחוב יחזקאל בירושלים | העבודות נמשכות במלוא המרץ גם היום תחת אבטחה משטרתית כבדה | העלות שנוספה לפרויקט באתר בעקבות ההפגנות, נאמדים במעל 300 מיליון ש"ח (חרדים)
ירושלים לא נחה, בוקר יום ראשון נפתח בסערה בשכונות החרדיות • הטרקטורים עלו על הקרקע ברחוב יחזקאל – והקנאים כבר בשטח • מאות מפגינים מתאספים בשעה זו ברחבת ביהמ"ד סאטמר ברחוב יואל בדרכם לחסום את העבודות: "לא ניתן למרמס את קדושת השכונות" • צפויים עומסי תנועה כבדים (חרדים)
צילומי רנטגן שהגיעו לידי הגרדיאן הבריטי חשפו את גודל הזוועות שעברו האיראנים שיצאו על מנת להפגין נגד המשטר | בצילומים נראים עשרות כדורי רסס מצטברים בראש, בעיניים, בחזה ובמקומות נוספים | במקרים אחרים, הוכיחו צילומים כי בוצע ירי מטווח קרוב, מה שמעיד על ירי מכוון בעצורים (בעולם)
בשיחה שמסר האדמו"ר משבט הלוי לבחורים, הוא הסביר להם, כי "על כל בחור לדעת כלל ברזל, להפגנות הולכים רק לכאלו שגדולי ישראל מורים ללכת; גם אם יש אירוע מסעיר בעיר, וזה נראה כדבר מצווה, על כל אחד לברר היטב אם זה בהוראות גדולי ישראל, ואם לא, עליו לברוח מהמקום כמטחווי קשת" | דבריו המלאים (חרדים)
עשרות חרדים מפגינים בכניסה לירושלים נגד גיוס לצה"ל, וחוסמים בגופם את התנועה במקום | מוקדם יותר מפגינים ניסו לחסום את כביש 38 באזור בית שמש | במקביל, חברת נתיבי ישראל עדכנה כעת כי כביש 443 נחסם לשני הכיוונים, בין הכניסה לאזור תעשייה מודיעין עד צומת מכבים רעות, בשל היערכות להפגנה (בארץ)
חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד, שנקלע אמש למוקד המהומות בעיר התורה והחסידות, תוקף במילים חסרות תקדים את המפגינים: "עוטים איצטלא של קנאות בלב ריק מתורה" • מנגד, ביקורת גם על כוחות המשטרה: "לא השכילו, היו המבעירים בהתנהגות קשה כלפי רבבות תושבים" | המכתב המלא (חרדים)
הוועדה לביטחון לאומי אישרה את הסדרת השימוש במכת"זית, מדובר בחוק אותו יזמו חברי כנסת מדגל התורה בראשות חבר הכנסת שהגיב: "צריך לשמור על כבודם של המפגינים גם אלו שמפגינים מתחת לבית שלי, אני לא מסכים שיפגעו בהם" (חדשות)
האדמו"ר מסאטמר הוציא ממקום הנופש שלו בקליפורניה, הוראה חריגה וברורה, האוסרת על חסידי סאטמר בישראל להשתתף בהפגנות, לאחר שתי הטרגדיות שאירעו לאחרונה עם בחורים שהשתתפו בהפגנות כנגד חוק הגיוס וניתוחי מתים; "יש ציונים שהם רוצחים, חמירא סכנתא מאיסורא, אמר • צפו (חדשות)
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם היום פוסט הנוגע לציבור החרדי, בתחילתו גינה את הפגנות הקיצוניים וחסימות הכבישים | בהמשך תיאר שר האוצר את "הדריסות החוזרות ונשנות" של מפגינים חרדים, תוך שהוא מגנה "קמפיין הסתה ושנאה שמתנהל נגד הציבור החרדי כבר תקופה ארוכה" (חדשות)
הסגן החסידי של ראש עיריית ירושלים, הגיש עתירה לבג"ץ נגד השימוש ב"בואש" בפיזור הפגנות חרדים | בעתירה נטען כי החומר גורם נזקים בריאותיים וסביבתיים קשים | המשטרה מנגד טוענת כי מדובר באמצעי בטוח המבוסס על שמרים וסודה | מה הסיכוי שהעתירה תתקבל? | האמת מאחורי הסירחון (חרדים ומשפט)
האופוזיציה באיראן מדווחת הלילה כי ההערכות השמרניות ביותר מצביעות על כך שלפחות 2,000 מפגינים נהרגו בהפגנות הדרמטיות של היומיים האחרונים | הנשיא טראמפ תודרך על יעדים חדשים לתקיפות צבאיות באיראן והוא שוקל זאת ברצינות | תיעוד עצוב וראשון של קורבנות המשטר בבית חולים באיראן (חדשות, בעולם)
אתמול הסתיים היום השלישי למחאות הענק באיראן, הגדולה שידעה המדינה מזה שנים | המחאות שהחלו בעקבות המצב הכלכלי והפכו לאנטי-משטריות, דוכאו באלימות על ידי כוחות המשטרה והבסיג' הידוע לשמצה, בחלק מהאירועים התרחש גם ירי חי | המחאות נמשכו אל תוך הלילה בין היתר בעיר המדאן, וצפויות להימשך גם היום (חדשות, בעולם)