הפגנת הפלג הירושלמי: היום אחר הצהרים בגשר המיתרים

לאחר שנדחתה אתמול בשעה האחרונה, תתקיים היום (שלישי) הפגנת הפלג הירושלמי בירושלים עיה"ק. ההפגנה תחל בשעה 17:00 בדיוק במיקום גשר המיתרים המרכזי.

כזכור, אתמול הודיעו מארגני המחאה על דחייה של 24 שעות בצעדי המחאה, לאור התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא ומשא ומתן רציני המתנהל בשעות האחרונות בנוגע לשחרורם של תלמידי ישיבות ואברכים המוחזקים בכלא הצבאי.

פרטי ההסעות למחאה

מארגני ההפגנה פרסמו את פרטי ההסעות למחאה האדירה באזור המרכז. ההסעות ייצאו מהמיקומים הבאים:

מבני ברק, אלעד, אחיסמך, בית שמש ואשדוד – בשעה 16:00

ממודיעין עילית – בשעה 15:45

יצוין כי למרות ההודעה הרשמית על הפגנה בירושלים, גורמים מעריכים כי יתכן בהחלט שישנם עוד צמתים וזירות בהם יתקיימו הפגנות סוערות בהפתעה, בכדי לבלבל את הציבור והמשטרה.

אחרי בית שמש: כיצד תתפתח המחאה היום?

כזכור, הלילה האחרון התקיימה מחאה ספונטנית ליד תחנת המשטרה בבית שמש, לאחר שמערכת 'צבע שחור' הופעלה בעקבות מעצר תלמיד ישיבה. מאות מפגינים הוזעקו לתחנת המשטרה, ועשרות הצליחו לפרוץ למתחם התחנה.

כעת עוקבים כלל הגורמים לראות את ההפגנה המתוכננת להיום כיצד תתפתח, על רקע המתיחות הגוברת בין עולם התורה לבין רשויות האכיפה.

ההפגנות המתוכננות באות על רקע גל מעצרים חסר תקדים של תלמידי ישיבות והעברתם לכלא הצבאי. מנהיג הפלג הירושלמי, הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א, הוציא קריאה חריפה לכל אנשי הפלג לצאת ולהפגין. "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת על כל בן תורה באשר הוא למחות על ביזוי התורה ולומדיה", כך נכתב בקריאתו של ראש הישיבה.