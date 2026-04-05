יו"ר חד"ש תע"ל חבר הכנסת איימן עודה התייחס להפגנה השנויה במחלוקת אמש נגד המלחמה, ולפעילות המשטרה במהלכה, ואיים בציוץ ברשת X: "בשבוע הבא נהיה כבר עשרות אלפים. כי ככל שידכאו וישתיקו אותנו, כן נרבה וכן נפרוץ" (פוליטי)
איפה השוויון? בעוד המשטרה מאשרת הפגנות ענק ב'הבימה', מאות קנאים צובאים בשעות אלו על לשכות הגיוס במחאה על "יום גיוס חרדי" • מניין שחרית המוני בשערי הלשכה, תהלוכת ענק בדרכה מרחוב יואל ועימות חזיתי מול הכחשות צה"ל • חול המועד בוער (חרדים)
באופן חריג המעורר שאט נפש, התכנסו היום שופטי בג"ץ תוך רמיסה פומבית של קדושת השבת ודנו בנושא היתר הפגנות שמאל קיצוני ברקע המלחמה עם איראן ואיסור ההתכנסות | מלבד רמיסת קדושת השבת על ידי שופטי הערכאות, הודיע בג"ץ על היתר קיום התכנסות של עד 600 איש בהבימה - למרות שהכותל נותר סגור לתפילה | כל הפרטים (חדשות)
כותרות המהדורה: דרום תחת אש: למעלה מ-150 פצועים בערד ודימונה - סיקור נרחב | חיים ביקום מקביל: הקנאים יצאו להפגין נגד "גזירת" הרכבת הקלה | הראש"ל הודף את המתקפות נגדו: "שאף אחד לא ילמד אותי השקפה" | תיעוד מיוחד: ישיבת המשך הזמן הראשונה בחו"ל, וגם; נשיא ה'איחוד' חבר המועצת באלפים הצרפתים | "בעל ההגדות" הגאון רבי שלום מאיר וולך הכהן זצוק"ל | שאגת הארי היום ה-22: יומן מלחמה מכל הזירות (מעייריב)
דרעי פורך את השמועות ומצהיר: ש"ס לא שבה לממשלה | עצרת המחאה בכיכר השבת הפכה להפגנה אלימה ברחובות שמואל הנביא ויחזקאל | ערב פורים תשפ"ו: הצצה מרתקת לחפ"קים בעולם הישיבות | כבר שבוע שני ברצף: ליל שישי הופך למתוח במיוחד (מעייריב)
בעדה החרדית מעלים הילוך: המודעות הכריזו על "מלחמה" | פרסום ראשון: כך עוקפים בישיבות את נהלי משרד התחבורה | לא רק גזירת הגיוס: זו הסיבה להפגנת הקנאים בבירה בליל פורים | הפוליטיקאי האנטישמי משווייץ תוקף את היהודים: "עירוב זה גטו" (מעייריב)
בית משפט השלום בתל אביב האריך הבוקר בארבעה ימים, את מעצרו של תושב ביתר עילית החשוד המרכזי בהפיכת ניידת המשטרה בשבוע שעבר בבני ברק • האירוע שהחל בכניסת רכב עם כח צה"ל לרחוב חגי, הסתיים במהומות קשות • המשטרה הציגה סרטונים והחשוד שינה את גרסתו (חדשות)
בשיחה שמסר האדמו"ר משבט הלוי לבחורים, הוא הסביר להם, כי "על כל בחור לדעת כלל ברזל, להפגנות הולכים רק לכאלו שגדולי ישראל מורים ללכת; גם אם יש אירוע מסעיר בעיר, וזה נראה כדבר מצווה, על כל אחד לברר היטב אם זה בהוראות גדולי ישראל, ואם לא, עליו לברוח מהמקום כמטחווי קשת" | דבריו המלאים (חרדים)
המשטרה עצרה ארבעה בני נוער וחשוד בגיר נוסף בחשד שהשליכו חפצים לעבר הבניין ואנשי חסידות ויז'ניץ בבני ברק | המשטרה הודתה לאנשי החסידות על גילוי איפוק במהלך האירועים תוך הישמעות להוראות המשטרה - התנהלות שתרמה למניעת הסלמה ושמירה על שלום הציבור" | תיעוד מהפרעות (חדשות)
אם לא היה די במהומות הענק בבני ברק, המונים מוחים כעת באזור כיכר השבת בירושלים | על פי תיעודים ודיווחים מהמקום, הכוחות פועלים באלימות רבה כלפי המוחים ומשמשים ברימוני הלם כדי לפזר את מפגינים | צפו בתיעודים (בארץ)
ראש הישיבה הגאון רבי דוד לנדו הגיב לראשונה לאירועים הקשים בשעות האחרונות בבני ברק | הגאון ראש הישיבה אמר כי אסור להימצא במקום שיש עימות עם המשטרה וכינה את האירועים "חילול השם גדול" | לדבריו הצטרף גם ראש הישיבה הגרמ"ה הירש שחתם על המכתב בכתב ידו (חרדים)
הפלג הירושלמי חוסמים את כביש 4 באזור בני ברק במחאה על מעצר עריקים, ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות בשני הכיוונים | המשטרה ציינה כי מדובר בהפגנה לא חוקית, וכי מפירי הסדר מתעמתים עם השוטרים | במקביל דווח כי מפגינים חוסמים בשני הכיוונים את צומת גילת בכביש 25 הסמוך לאופקים (חרדים)
הוועדה לביטחון לאומי אישרה את הסדרת השימוש במכת"זית, מדובר בחוק אותו יזמו חברי כנסת מדגל התורה בראשות חבר הכנסת שהגיב: "צריך לשמור על כבודם של המפגינים גם אלו שמפגינים מתחת לבית שלי, אני לא מסכים שיפגעו בהם" (חדשות)
אחרי הדריסה הנוראה אמש של צעיר חרדי בשלהי הפגנה, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצטרף לגינויים והודה למשטרה על מעצר הנהג הדורס | "דמכם אינו הפקר", כתב בן גביר לחרדים, לדבריו הצטרף גם שר האוצר סמוטריץ' | מ'הפלג' נמסר: "הדם על הידיים של המשטרה, הפרקליטות ומערכת המשפט" (חדשות)
הטלוויזיה הממלכתית של איראן, שמחזיקה במונופול על סיקור האירועים בתנאים של הגבלות על האינטרנט, מציגה צילומים של אירועים המוניים בתמיכה בממשלה, שלטענתה התקיימו היום בכל רחבי הארץ | גם שר החוץ האיראני עראקצ'י ונשיא איראן פזשכיאן הראו נוכחות במפגני התמיכה (העולם הערבי)