גל המחאות נגד מעצרם של תלמידי ישיבות הגיע אמש (בין שלישי לרביעי) לאחד משיאיו, כאשר עשרות פעילים הגיעו באישון לילה אל מחוץ לביתו של נגד האבטחה האחראי על כלא 10 בקרית אתא. אולם החשיפה המרעישה התגלתה בהקלטה דרמטית שפורסמה בכלי התקשורת הכלליים - שיחה בזמן אמת בין חייל המשרת בתוך הכלא הצבאי לבין אחד מפעילי המחאה המרכזיים.

ההקלטה חושפת תמונה מדהימה של קשר רציף ומתמשך בין גורמים בתוך כותלי הכלא הצבאי לבין עסקני המגזר החרדי הפועלים למען העצורים. מהשיחה עולה כי הצבא כלל לא קיבל מידע בזמן אמת מהמשטרה על האירוע הסוער מחוץ לביתו של איש הסגל, והחייל מתוך הכלא נשמע כמי שמנסה לסייע ולגונן על האינטרסים של הפעילים.

"שברו לו קצת את הדלת" - פרוטוקול השיחה

בהקלטה שנחשפה נשמע החייל מתוך כלא 10 שואל את הפעיל החרדי: "כמה אתם שם?". "קבוצה, 30 חבר'ה", משיב הפעיל. "ומה?" ממשיך החייל לחקור. "זהו, מה? בלאגן קצת", עונה הפעיל בזהירות. "לא, מה עשיתם? מה קורה שם עכשיו?" לוחץ החייל.

כאשר הפעיל החרדי שואל בתמיהה "למה? איפה שמעת על זה?", החייל משיב בביטחון: "אל תדאג". רק אז מגלה הפעיל: "כלום, שברו לו קצת". "מה עשו?" ממשיך החייל לברר. "שברו לו קצת את הדלת שם, אבל בסדר", מסביר הפעיל. "שברו לו את הדלת? הגעתם לדלת או לאיפה הגעתם?" שואל החייל בדאגה. "לדלת, הגיעו עד הכל - מחצר שלו לדלת", מפרט הפעיל.

בהמשך השיחה נשמע החייל כשהוא אומר לפעיל המחאה: "ראית כבר שפעמים קודמות כשדיברתם וביקשתם עזרה, בסוף זה היה עדיף לכם" כאשר גורמים מבינים מחלק זה של השיחה כי הקשר בין החייל למחאה קיים כבר זמן רב.

המחאה הסוערת בקרית אתא: "ירגישו על בשרם"

המחאה הלילית התקיימה על רקע מעצרם של שלושה תלמידי ישיבות נוספים שהוסגרו במהלך הלילה לידי המשטרה הצבאית והועברו לכלא צבאי. אחד הבחורים נעצר בבית שמש, תלמיד מישיבת 'קיבוץ גבעת זאב', ושני בחורים נוספים מישיבת 'משכן דוד' נעצרו על ידי משטרת שער בנימין.

המוחים, הכואבים את כאבם של עולם התורה, הגיעו למקום והשמיעו קריאות קשות נגד מדיניות המעצרים. כוחות משטרה גדולים שהוזעקו לזירה החלו להשתמש באמצעים שונים לפיזור ההפגנות, אך המוחים הנחושים לא נרתעו ועמדו על נפשם.

המפגינים הבהירו במהלך המחאה מסר חד וברור: "אם קציני המשטרה הצבאית וגורמי האכיפה ירגישו על בשרם קצת ממה שהם עושים למשפחות ולבני התורה, אולי יקבלו הרהורי תשובה". ארגוני המחאה הצהירו כי "גל המחאות כנגד סגל הפיקוד ימשך ככל שימשכו המעצרים של בני הישיבות".

מבוכה במערכת הביטחון: "הצבא לא ידע"

החשיפה המרעישה ביותר בהקלטה נוגעת לכך שבצה"ל כלל לא ידעו בזמן אמת מהמשטרה על המתרחש מחוץ לביתו של איש הסגל שלהם. המידע הגיע אליהם למעשה מהשטח, דרך הקשר הישיר בין החייל לפעילי המחאה. העובדה שחייל מתוך הכלא הצבאי מנהל קשר שוטף עם פעילים חרדים ואף מזכיר סיוע קודם שניתן להם, מעוררת שאלות על רמת התיאום והשליטה בתוך המערכת.

ההקלטה מצביעה על כך שגם בתוך כותלי הכלא הצבאי, ישנם מי שמבינים את מצוקתם של בני הישיבות ומביאים לידי ביטוי סיוע לפעילים בשטח - תופעה שמעוררת מבוכה רבה בדרגים הבכירים של מערכת הביטחון.