מהדורת מעייריב עם כל אירועי המגזר: גולדקנופף זועם על קרעי - "אתה מפר את הסיכומים הברורים" | ברחוב החרדי לועגים לפרוש: במקום להתעסק בתנאי המעצר, תנסה למנוע אותו | מרגי מצטרף לארבל ומודיע לדרעי על פרישה; הערכה: יהיו נוספים | 12 שנה אחרי הקמתה: ישיבת תורה בתפארתה מקימה גמ"ח לבוגרים | "תתפללי על אבא": ההספד המצמרר של יוסי דוידזון (מעייריב)
בצעד נדיר וחריג, שיגר זקן הפוסקים מכתב חיזוק אישי אל תלמיד ישיבת פוניבז' הבה"ח צבי פרקוביץ שנעצר לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס • הרב נבנצל, שאינו נוהג להתבטא בנושאים ציבוריים, תקף בחריפות את הרדיפה: "אותם הקמים על לומדי התורה – כולם ישא רוח יקח הבל" • המכתב המלא (חרדים)
"יושבים בבית סוהר במדינה בשלטון של יהודים בגלל שהם לומדים תורה. אבסורד שלא דמיינו שנגיע אליו כאן בארץ ישראל", אמר חבר הכנסת מאיר פרוש, לאחר שביקר היום את אסירי עולם התורה, היושבים בכלא 10 בעוון לימוד תורה | צפו (חדשות חרדים)
דרמה בעולם התורה: בעוד הנהלת ישיבת פוניבז' דורשת שקט ומוציאה צו איסור גורף – מאות תלמידי הישיבה שברו את הכלים ויצאו להפגין מול שערי הכלא • במוקד: תלמיד ה'שונאים' שנשלח ל-20 יום מחבוש וחתן שנעצר רגע לפני חופתו • כשהחברים מאחורי הסורגים, האינטרסים הפוליטיים נשארו מאחור: "לא נפקיר את צביקי ומאיר" | צפו בתיעודים מהלילה (חרדים)
בעקבות ביקור בבסיס הכליאה בכלא 10, פנה יו"ר ועדת הבריאות לשעבר, ח"כ יונתן משריקי, במכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כץ. לדבריו, שלושה בחורי ישיבות העצורים במקום דיווחו כי במשך שלושה ימים לא סופק להם מזון התואם את אורח חייהם: "פגיעה חמורה בזכות בסיסית" (חרדים, צבא)
ברוב רגש התקיים אמש מעמד קבלת פנים רבתי בחדר האוכל בישיבת 'חיים עוזר' לרגל שחרורו של הבחור החשוב יצחק רביבו מכלא 10 שם ריצה מאסר למשך 17 יום • הערב, מעמד ענק בבני ברק בראשות גדולי ישראל וראשי ישיבות הספרדיות ברחבת ישיבת 'כסא רחמים' (חרדים)
ראשי ישיבת חברון הגר"ד כהן והגר"י חברוני ביקרו היום אחר הצהריים בכלא 10, שם נכלא תלמיד וועד שני מהישיבה, כך נודע ל'בבלי' | ראשי הישיבה ביקשו להביע תמיכה בתלמיד הישיבה שנכלא בעוון לימוד התורה הקדושה, למרות שסירבו מסיבותיהם הם לקיים עצרת מחאה רבתי (חרדים)
בעודו שוהה בין כותלי כלא 10, קיבל בחור הישיבה יאיר סעדה, מכתב מרגש מהגאון רבי אליהו בנימין מאדאר, ממקורבי ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל | במכתבו שיבח את הבחור על הזכות שנפלה בחלקו וחיזקו בדברים חמים ובאמונה | הרב הזכיר כי הוא אינו לבד | המכתב המלא (חרדים)
לאחר מעצרו הלילי של הבחור יאיר סעדה בביתו בבאר שבע בעודו סובל מחום – יצאו חבריו לספסל הלימודים מישיבת 'כסא רחמים' לעצרת התעוררות מול שערי כלא 10 • ראש הישיבה שהצהיר כי בעבר לא האמין בכוחם של הפגנות, או הפרות סדר, ביקש להבהיר לבחורים: "המטרה היא תפילה וחיזוק, לא הפגנה או התגרות עם החיילים והשוטרים" • צפו בתיעוד מהעצרת (חרדים)
מפגן עוצמה אדיר נערך השבוע ברחובות בני ברק, תהלוכת ענק, רכבי פאר ומקהלות אמנותיות ליוו את הבחור בנימין קרייף מישיבת "דרכי חיים" עם שחרורו מהכלא הצבאי • קרייף, שריצה מאסר ממושך כולל 50 ימי בידוד, התקבל בכבוד מלכים על ידי המוני המבצרים • צפו בתיעוד הענק (חרדים)
לאור שחרורו הצפוי של השלישי מבין שלושת האברכים שנעצרו בחודש תמוז האחרון במהלך המחאות נגד חילול הקברים ביהוד ונכלאו בכלא הצבאי, נשלמות ההכנות לקראת מעמד הקבלת פנים שיתקיים מחר - יום ראשון בעיה"ק ירושלים | כל הפרטים (חרדים)
תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה', הבחור אריאל שמאי, שנעצר לאחר שלא התגייס ושוחרר היום אחרי מאבק ציבורי סוער, הגיע לביתו של מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש להודות לו על השיעור שמסר מחוץ לכלא ועל עצרת הענק | צפו (עולם הישיבות)
בחור הישיבה - אולי המפורסם ביותר שנעצר בעוון לימוד תורה - אריאל שמאי, שוחרר מוקדם יותר היום מכלא 10 | הראשון שמיהר לברך אותו, הוא חבר הכנסת משה גפני, שאף ביקר אותו בכלא הצבאי | ב'עטרת שלמה', מתכננים 'מסיבת שחרור' לבחור - הערב (חדשות חרדים)
השפעתו של לימוד התורה הוכחה בתוך הכלא הצבאי | הבחור אריאל שמאי, תלמיד 'עטרת שלמה', שוחרר היום מכלא 10, חמישה ימים לפני המועד המתוכנן | צפו בתיעוד מכולל 'עטרת שלמה' מול שערי הכלא, מסדר הלימוד ועד לריקוד הספונטני (חרדים)
לאחר שהתבשר שלא קיבלו את המתקת העונש, הבחור האסיר אריאל שמאי מישיבת עטרת שלמה קיים שיחה מטלטלת עם מרן ראש הישיבה הגרמ"ה הירש | "מה שאתה עובר פה עכשיו זה יגרום לך לעלות ולעלות ולעלות" אמר ראש הישיבה לבחור |השיחה המטלטלת של ראש הישיבה עם הבחור מעטרת שלמה (חרדים)