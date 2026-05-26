פרטים חדשים מתגלים הבוקר על מעצרו של תלמיד הישיבה מאיר סבג, שנלכד במארב משטרתי מתוכנן בשעות הלילה המאוחרות על כביש 383 שבין בית שמש למושב תירוש. כפי שפורסם באתר 'בבלי', הבחור נעצר הלילה בידי המשטרה, אך כעת מתברר כי המעצר בוצע בעקבות מצג שווא מכוון שנקטו השוטרים כדי למנוע התלקחות או הזעקת עזרה.

סבג, תלמיד ישיבת 'דרכי איש' במושב תירוש, עשה את דרכו חזרה לישיבה בשעה שתיים בלילה לאחר שביקר בבית הוריו כדי לסייע להם. הוא לא חשד כלל שנסיעה שגרתית זו תהפוך לסיוט כאשר נתקל במחסום פתע שהציבה המשטרה האזרחית על הכביש.

הטעיה מכוונת במחסום

הרכב בו נסע סבג נעצר לבדיקת מסמכים שגרתית, ועם הזנת פרטיו במסוף המשטרתי התברר לשוטרים כי הוא מוגדר כעריק. חברו לנסיעה, שפרטיו נבדקו אף הם, שוחרר לאחר שהמערכת הראתה כי מעמדו עדיין מוסדר.

על פי עדויות מזירת האירוע, הכוחות בשטח נקטו במצג שווא מכוון. השוטרים הרגיעו את הבחורים וטענו בפניהם כי המשטרה הצבאית המוזמנת למקום אינה מתכוונת לבצע מעצר, אלא אך ורק למסור זימון רשמי ללשכת הגיוס. בשל ההטעיה הזו, הבחורים לא מיהרו ליצור קשר עם מערכי החירום או קו ההתרעות 'צבע שחור'.

רכב מוסווה ומעצר מהיר

תוך רבע שעה בלבד הגיע למקום רכב מוסווה ממנו קפצו שלושה בלשים בלבוש אזרחי יחד עם חייל, אשר כבלו את הבחור, הכניסו אותו לרכבם ונעלמו מהמקום בנסיעה מהירה. המעצר מתבצע על רקע שינוי מדיניות דרמטי במשטרת ישראל, כפי שחשף 'בבלי' לאחרונה.

כזכור, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי הנחה את סגל הפיקוד הבכיר כי מהיום "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול". ההנחיה הזו באה לאחר שהמשטרה הצבאית פנתה למשטרת ישראל בבקשה להקצות כוחות משמעותיים למבצע יזום שמטרתו להגביר את מעצר תלמידי הישיבות.

קריאה דחופה לציבור

גורמים בסביבת הישיבה יוצאים בקריאה דחופה לציבור הבחורים והאברכים: 'אל תהיו תמימים, המערכת פועלת בכל הדרכים'. בארגוני הסיוע לתלמידי ישיבות מזהירים מפני גל מעצרים נרחב, במיוחד לאחר מעצרו של יוסף לוי במוצאי שבת האחרון בשכונת ארמון הנציב בירושלים.

יצוין כי אתמול בערב היו לפחות עוד שני ניסיונות מעצר של לומדי תורה על ידי שוטרים. באחד המקרים, במעבר ביקורת במרכז הארץ, הגיעו עשרות פעילי 'צבע שחור' למקום והמשטרה שחררה את תלמיד הישיבה. בניסיון השני, ליד צפת, הצליח תלמיד הישיבה לברוח מהשוטרים.