"אפקט מצנן" היועצת המשפטית שלחה מכתב חריף לשר הביטחון

עיתון הארץ - עמוס שוקן ( צילום: By Original uploader was Hmbr at he.wikipedia - Originally from he.wikipedia; description page is/was here., CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2202101 | פלאש 90 )

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון, שלחה מכתב חריף לשר הביטחון ישראל כ"ץ, בו הבהירה כי החלטותיו בנוגע לעיתון "הארץ" - לרבות הפסקת מינויים לעיתון במערך דובר צה"ל ואיסור על מפגשים של בכירים בצה"ל עם כתבי ופרשני העיתון - אינן עומדות מבחינה משפטית.

במכתב, שנשלח לאחר ארבעה חודשים של שתיקה מצד משרד הביטחון, ציינה לימון כי "ככל שיש ממש בטענות בעניין זה, הרי שעל פני הדברים ההחלטות האמורות אינן עומדות מבחינה משפטית". היא הוסיפה כי עמדה זו באה לידי ביטוי גם בכתב התשובה שהוגש מטעם היועצת המשפטית לממשלה בעתירות התלויות ועומדות בבית המשפט העליון. "אפקט מצנן על התקשורת החופשית" המשנה ליועמ"שית הדגישה במכתבה כי המקרה מצטרף למקרים נוספים מהעת האחרונה, שבהם גורמים שלטוניים פועלים באופן העלול ליצור "אפקט מצנן" על התקשורת החופשית. בהקשר זה, היא ציטטה פסיקה עדכנית של בית המשפט העליון: "נמאס מהשמאלנים האלו": העימות הסוער בבג"ץ על גורל גלי צה"ל דוד ישראלי | 15:39 "פגיעה בערוצי תקשורת ישראלים, ובפרט בערוצי חדשות, עלולה להביא לפגיעה בזכות לחופש הביטוי של כלל הציבור בישראל. כידוע, לאמצעי התקשורת תפקיד מרכזי במימושה של חופש הביטוי. זאת, בין היתר, בשים לב לכך שהזכות לחופש הביטוי כוללת בתוכה גם את זכותו של הפרט להיחשף למידע". לימון הביעה ביקורת על כך שלמרות חשיבות הדברים, וחלוף ארבעה חודשים מפנייתה הראשונה בנושא, טרם זכתה לכל מענה מצד משרד הביטחון. היא ביקשה לקבל התייחסות בהקדם האפשרי.

עורך ראשי של עיתון "הארץ" אלוף בן ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

החלטת הממשלה שבמחלוקת

ההחלטה המדוברת התקבלה בממשלה בנובמבר 2024, על רקע דבריו של מו"ל עיתון "הארץ", עמוס שוקן, בוועידת העיתון בלונדון. שוקן כינה מחבלים פלסטינים "לוחמי חירות" וקרא להטלת סנקציות נגד ראש הממשלה והשרים סמוטריץ' ובן גביר.

בהחלטת הממשלה נקבע כי "הממשלה לא תקבל מצב שבו מוציא לאור של עיתון רשמי במדינת ישראל יקרא להטלת סנקציות נגדה ויתמוך באויבי המדינה בעיצומה של מלחמה". כמו כן, נטען כי פורסמו מאמרי מערכת בעיתון אשר פגעו בלגיטימציה של מדינת ישראל בעולם ובזכותה להגנה עצמית.

על פי ההחלטה, הממשלה הצהירה על כוונתה לנתק כל קשר פרסומי עם עיתון "הארץ" וקראה לכל זרועותיה, משרדיה וגופיה, וכן לכל תאגיד ממשלתי או גוף המתוקצב על ידיה, שלא להתקשר עם העיתון בכל דרך שהיא ולא לפרסם בו פרסומים כלשהם.

שר הביטחון ישראל כץ ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

יישום ההחלטה בצה"ל

בעקבות החלטת הממשלה, נותקה בימים האחרונים הגישה של מערך דובר צה"ל ושל לשכות בכירים נוספות בצבא לחשבונות המנוי של עיתון "הארץ". כמו כן, הוטל איסור על מפגשים של בכירים בצה"ל עם כתבי ופרשני העיתון - צעדים שעליהם מתמקדת כעת הביקורת המשפטית.

ביום ראשון הקרוב יתקיים דיון בבית המשפט העליון בעתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה. העתירות טוענות כי ההחלטה פוגעת בחופש העיתונות ובזכות הציבור לקבל מידע, ומבקשות להורות לממשלה לבטלה.