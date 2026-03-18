יעקב אדרי, שכיהן כראש עיריית אור עקיבא במשך עשרות שנים ושימש כשר וחבר כנסת בממשלות ישראל, הלך לעולמו הלילה | בעיריית אור עקיבא ספדו לו כדמות ציבורית ערכית ומשמעותית שהותירה אחריה מורשת של עשייה ומחויבות עמוקה לתושבים (חדשות בארץ)
לרגל יום פטירתו של השר והרב יצחק מאיר
לווין זצ"ל – שתאריך פטירתו חל ב-ט"ז אב – בבלי עם שורות קצרות על דמותו
של מנהיג אגודת ישראל שהיה נאמן לגדולי הדור | האיש שהקים עולה של יהדות בארץ ישראל והיה מחותמי
מגילת העצמאות | "המאיר לארץ" (יהדות ואקטואליה)
הממשלה העבירה היום לשרי הממשלה את דף המסרים הלאומי הנוגע לכלל החזיתות עימן מתמודדת ישראל, הן הפנימיות והן החיצוניות | בנוגע לסוריה, הדגישה ישראל כי היא מתנגדת לנוכחות המשטר הסורי מדרום לדמשק הבירה (חדשות)