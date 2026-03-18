השר וראש העיר לשעבר יעקב אדרי הלך לעולמו בגיל 75

יעקב אדרי, שכיהן כראש עיריית אור עקיבא במשך עשרות שנים ושימש כשר וחבר כנסת בממשלות ישראל, הלך לעולמו הלילה | בעיריית אור עקיבא ספדו לו כדמות ציבורית ערכית ומשמעותית שהותירה אחריה מורשת של עשייה ומחויבות עמוקה לתושבים (חדשות בארץ)

יעקב אדרי (צילום: פלאש 90)

יעקב אדרי נולד במרוקו בשנת 1950 ועלה לישראל בילדותו. הוא החל את דרכו הציבורית בשלטון המקומי וכיהן כראש עיריית אור עקיבא בין השנים 1989 ל-2003, תקופה בה היה דמות מרכזית בפיתוחה של העיר.

בשנת 2003 נבחר לכנסת מטעם הליכוד ובהמשך הצטרף למפלגת קדימה. במהלך קריירה פוליטית ענפה בזירה הארצית, כיהן כשר הבריאות, השר לפיתוח הנגב והגליל, השר לקליטת עלייה והשר לענייני ירושלים. בשנת 2013 חזר לפוליטיקה המקומית ונבחר שוב לראשות עיריית אור עקיבא.

הלילה, הידרדר מצבו הרפואי בעקבות שבץ מוחי והוא נפטר.

אחיו, רפי אדרי, ספד לו הבוקר וציין כי מדובר ב"הלם וצער עמוק". יעקב אדרי הותיר אחריו רעיה ושני ילדים. הלווייתו תתקיים היום (רביעי) בבית העלמין באור עקיבא, והמשפחה תשב שבעה בביתו שבעיר.

