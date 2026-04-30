התחליף המפתיע של האדמו"רים - במעוז הציונות הדתית | מעייריב

"דם המבקרים אינו הפקר" – המשפט הזה, שהטיח השר לביטחון לאומי בדרגים הצבאיים במהלך ישיבת עבודה לילית מתוחה במירון, הפך לאקורד הסיום של דרמה שנמשכה שבועות. בצעד חריג וחסר תקדים, צה"ל החליט לקחת על כתפיו את האירוע האזרחי המורכב ביותר בישראל, בניסיון למנוע אסון נוסף על ההר, כשברקע מרחף החשש הכבד מירי רקטות ואיומים ביטחוניים. כל הפרטים על המתווה החדש והסופי - במהדורת מעייריב שלפניכם.

חברון במקום מירון

אחרי העתקת אירוע ההדלקה המרכזי של המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ממתחם 89 במירון לעיר הבירה ירושלים, משב"קים ואנשי חצר של מספר אדמו"רים פנו למארגני ההדלקה המרכזית במערת המכפלה, במטרה לבדוק היתכנות של העברת מעמדי ההדלקה שלהם לחברון עיר האבות. כל הפרטים מכלל האירועים שהועתקו ממירון - במהדורת מעייריב שלפניכם.

ליל שישי בטבריה

הערב, ליל י"ד באייר, נהוג לציין את הילולת רבי מאיר בעל הנס שקברו ממוקם לפי חלק מהמסורות סמוך לטבריה, ממש על הכנרת. למרות שאין מסורת ברורה על כך שיום פטירתו של רבי מאיר בעל הנס באמת בי"ד באייר, מאות רבות נוהגים לעלות לקבר המיוחס לו מידי שנה, והשנה, שליל היארצייט נופל על ליל שישי, ההיערכות היא בהתאם. כל הפרטים ומפת החסימות המלאה - במהדורת מעייריב עם איצלה כץ.

מעצר בית בישיבה

ומאיגרא רמא של אור הרשב"י - לבירא עמיקתא של הפגנות ועצורים: בית המשפט שחרר היום למעצר בית את עשרת העצורים האחרונים מישיבת גרודנא אשדוד שנעצרו בחשד למעורבות בפריצה האלימה לביתו של מפקד המשטרה הצבאית הראשי יובל יאמין באשקלון. אלא שעיון בפרטי מעצר הבית מגלה, כי כלל העצורים חזרו לישיבת גרודנא באשדוד - באישור השופט. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

התרגשות בבעלזא

האדמו"ר מבעלזא קיבל בימים האחרונים שיחת התעניינות מפתיעה מלא אחר מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו שהתענין אישית במצב בריאותו. במהלך השיחה הודה האדמו"ר לנתניהו על הדאגה, ואיחל לו רפואה שלימה והצלחה בכל מעשיו למען הכלל.נתניהו הדגיש בשיחה, את הערכתו לפעילותו של הממשיך בבעלזא - בן האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח. נתניהו ציין במהלך שיחתו עם האדמו"ר מבעלזא כי הוא עוקב אחר המאמצים המושקעים בהובלת העסקונה החסידית בראשותו של הרה"צ, ושיבח את פועלם העקבי והמסור. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

רמז עבה

במהלך טקס הענקת דרגת אלוף למפקד חיל האוויר הבא, התייחס שר הביטחון ישראל כץ באופן ישיר למערכה הצבאית הגלויה והחשאית מול איראן. בדבריו אותם נשא בפני פורום המטה הכללי של צה"ל, הוא רמז השר כץ לחידוש אפשרי של חילופי המהלומות הישירים בין המדינות: "ייתכן ובקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים". צפו במהדורת מעייריב עם איצלה כץ.