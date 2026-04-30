בבלי
חדשות עם קנייטש

התחליף המפתיע של האדמו"רים - במעוז הציונות הדתית | מעייריב

5 ימים להילולת הענק במירון: צה"ל מפרסם את המתווה הסופי | ירושלים מחליפה את מירון והאופציה המפתיעה של האדמו"רים בעיר האבות | ליל שישי בטבריה: מפת החסימות המלאה בדרך לציון רבי מאיר בעל הנס | הישג לעצורים מישיבת גרודנא אשדוד: חלופת מעצר בפנימייה | בעלזא רועשת: תוכן שיחת רה"מ נתניהו עם האדמו"ר - שעסקה ב"ממשיך" | פחות מחודש לאחר סיום מבצע שאגת הארי - הרמז העבה של שר הביטחון (מעייריב)

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה (צילומים: פלאש 90, שוקי לרר, דובר צה"ל, יהושע פרוכטר, א.מ.ש., ש.פ.ה., א. אייזנבך, משה גולדשטיין, קובי גדעון - לע"מ, אלעד מלכה - משרד הביטחון)

המתווה הסופי

"דם המבקרים אינו הפקר" – המשפט הזה, שהטיח השר לביטחון לאומי בדרגים הצבאיים במהלך ישיבת עבודה לילית מתוחה ב, הפך לאקורד הסיום של דרמה שנמשכה שבועות. בצעד חריג וחסר תקדים, צה"ל החליט לקחת על כתפיו את האירוע האזרחי המורכב ביותר בישראל, בניסיון למנוע אסון נוסף על ההר, כשברקע מרחף החשש הכבד מירי רקטות ואיומים ביטחוניים. כל הפרטים על המתווה החדש והסופי - במהדורת מעייריב שלפניכם.

חברון במקום מירון

אחרי העתקת אירוע ההדלקה המרכזי של המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ממתחם 89 במירון לעיר הבירה ירושלים, משב"קים ואנשי חצר של מספר אדמו"רים פנו למארגני ההדלקה המרכזית במערת המכפלה, במטרה לבדוק היתכנות של העברת מעמדי ההדלקה שלהם לחברון עיר האבות. כל הפרטים מכלל האירועים שהועתקו ממירון - במהדורת מעייריב שלפניכם.

ליל שישי בטבריה

הערב, ליל י"ד באייר, נהוג לציין את הילולת רבי מאיר בעל הנס שקברו ממוקם לפי חלק מהמסורות סמוך לטבריה, ממש על הכנרת. למרות שאין מסורת ברורה על כך שיום פטירתו של רבי מאיר בעל הנס באמת בי"ד באייר, מאות רבות נוהגים לעלות לקבר המיוחס לו מידי שנה, והשנה, שליל היארצייט נופל על ליל שישי, ההיערכות היא בהתאם. כל הפרטים ומפת החסימות המלאה - במהדורת מעייריב עם .

מעצר בית בישיבה

ומאיגרא רמא של אור הרשב"י - לבירא עמיקתא של הפגנות ועצורים: בית המשפט שחרר היום למעצר בית את עשרת העצורים האחרונים מישיבת שנעצרו בחשד למעורבות בפריצה האלימה לביתו של מפקד הראשי יובל יאמין באשקלון. אלא שעיון בפרטי מעצר הבית מגלה, כי כלל העצורים חזרו לישיבת גרודנא באשדוד - באישור השופט. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

התרגשות בבעלזא

האדמו"ר מבעלזא קיבל בימים האחרונים שיחת התעניינות מפתיעה מלא אחר מאשר ראש הממשלה שהתענין אישית במצב בריאותו. במהלך השיחה הודה האדמו"ר לנתניהו על הדאגה, ואיחל לו רפואה שלימה והצלחה בכל מעשיו למען הכלל.נתניהו הדגיש בשיחה, את הערכתו לפעילותו של הממשיך בבעלזא - בן האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח. נתניהו ציין במהלך שיחתו עם כי הוא עוקב אחר המאמצים המושקעים בהובלת העסקונה החסידית בראשותו של הרה"צ, ושיבח את פועלם העקבי והמסור. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

רמז עבה

במהלך טקס הענקת דרגת אלוף למפקד חיל האוויר הבא, התייחס שר הביטחון ישראל כץ באופן ישיר למערכה הצבאית הגלויה והחשאית מול . בדבריו אותם נשא בפני פורום המטה הכללי של צה"ל, הוא רמז השר כץ לחידוש אפשרי של חילופי המהלומות הישירים בין המדינות: "ייתכן ובקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים". צפו במהדורת מעייריב עם איצלה כץ.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר