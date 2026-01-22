בית המשפט הורה על שחרור עשרת עצורי "הפלג הירושלמי" שנחשדו בפריצה לביתו של קצין משטרה צבאית ראשי באשקלון. תלמידי הישיבה מאשדוד, שמחו על מעצר בן הישיבה, ישלחו למעצר בית בתוך שטח הישיבה לאחר שבוע של מהומות שזעזעו את העיר (חרדים)
בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית את שתי המטפלות החשודות בהמתה בקלות דעת, הזנחה, התעללות ותקיפת חסר ישע | השופט לא קיבל את בקשת המשטרה להרחיקן מירושלים, אך אסר עליהן יצירת קשר עם הורים ואיסור עיסוק בתחום הילדים | באורח מפתיע, אימו של הילד ארי כ"ץ ז"ל הגיעה לבית המשפט להעיד לטובת המטפלות (חדשות, חרדים)
בית המשפט האריך אתמול את מעצרו של נהג האוטובוס שדרס את יוסף אייזנטל ז"ל, אך בדיון שנער היום שוב בבית המשפט, הוחלט לשחררו למעצר בית | הנהג הובא להארכת המעצר עם מדים של מחבל והשופטת הורתה לשחרר אותו למעצר בית (חדשות בארץ)
חודש לאחר התפוצצות פרשת השחיתות בהסתדרות שזכתה לשם "יד לוחצת יד", יו״ר ההסתדרות בר-דוד, מהחשודים המרכזיים בפרשה, קיבל היום אישור לחזור לביתו כדי להשלים את מעצר הבית שלו שיסתיים בעוד 10 ימים | עד כה, יותר מ-300 חשודים נחקרו, אלפי מסמכים נתפסו וכ-130 אמצעי מדיה נסרקו, בחקירה שמרכזת אליה את מרבית חוקרי יאח״ה (משטרה)
בשעות האחרונות, צה"ל תקף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון | בין הייתר הותקפו אתרי שיגור ומחסן אמצעי לחימה לצד תשתיות טרור נוספות | בג'נין: כוחות הביטחון מקיימים מצור על בית בג'נין, מסוקי קרב מעניקים בפעילות נוספת באזור (צבא)
בית משפט השלום בתל אביב אישר את שחרור הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי למעצר בית למשך עשרה ימים | במקביל, אזרחית דיווחה כי איתרה מכשיר סלולארי הנראה כי שייך אליה | גורם במשטרה: "כל הסימנים מראים שמדובר בטלפון של הפצ"רית" | חשד: הטלפון הושלך למים במקביל לשחרורה (בארץ)
נשיאה הקודם של קולומביה, אלברו אוריבה, נידון ל-12 שנות מעצר בית וקנס של כ-850 אלף דולר לאחר שהורשע בשיבוש הליכי משפט ובשוחד עדים במשפט שארך כחצי שנה | זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של קולומביה שנשיא לשעבר מורשע בפלילים (בעולם)
הפרקליטות הודיעה כי תסכים להקלת תנאי המעצר של ארי רוזנפלד, הנגד הנאשם בפרשת המסמכים המסווגים. במקום מעצר מלא – יוגבל רוזנפלד למעצר אדם ומעצר בית לילי בלבד. זאת, לאחר עתירת סנגוריו, שטענו לאכיפה בררנית ולעיכוב בחשיפת חומרי החקירה (בארץ, משפט)