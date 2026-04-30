עשרת מפגיני הפלג שוחררו למעצר בית בישיבה

הפגנת הפלג מחוץ לבית הקצין הבכיר ( צילום: צפריר אבייב/Flash90 )

בית המשפט שחרר היום (חמישי) למעצר בית את עשרת העצורים האחרונים מהפלג הירושלמי, שנעצרו בחשד למעורבות בפריצה האלימה לביתו של מפקד המשטרה הצבאית הראשי (קמצ"ר) באשקלון. הצעירים, תלמידי ישיבת "גרודנא" באשדוד, ירצו את מעצר הבית בתוך שטח הישיבה תחת פיקוח.

הפרשה החלה בתחילת השבוע, כאשר מאות מפגינים מהפלג הירושלמי הגיעו לאשקלון במטרה למחות על בן ישיבה שנעצר בפתח הישיבה בהרצליה. המהלך, שהוגדר על ידי הפלג כ"תקדים מסוכן ושבירת כללים", הוביל להתארגנות מתוכננת שכללה אוטובוסים מאורגנים והגעה מתואמת לעיר הדרומית.

ישיבת גרודנא אשדוד ( צילום: מ.מ.י. )

פעולות המחאה יצאו משליטה במהירות. על פי הנמסר, המפגינים פשטו על חצר ביתו של תת אלוף יובל יאמין, גרמו נזק כבד לרכוש ועוררו בהלה בקרב בני המשפחה שהסתגרו בתוך הבית. המשטרה עצרה במקום 12 חשודים, כאשר שני קטינים מביניהם שוחררו כבר למחרת. כזכור, ההפגנה התרחשה על רקע הוראתו של מנהיג הפלג, הגאון רבי עזריאל אוירבך, שהורה לחסידיו לצאת לרחובות בעקבות "חציית קווים אדומים ברדיפת עולם התורה". המפגינים טוענים כי המדינה מגבירה את קצב המעצרים של תלמידי ישיבות בניגוד להבנות קודמות. "זה רק אירוע ראשון" מקור בפלג הירושלמי חשף הבוקר את עומק התכנון מאחורי האירוע: "ההפגנה מול ביתו של מפקד המשטרה הצבאית לא הייתה מקרית. זה היה אירוע מתוכנן בקפידה על פי הוראת הדרגים הבכירים ביותר בפלג". לדבריו, אין מדובר באירוע חד פעמי אלא בשינוי אסטרטגיה: "זה רק אירוע ראשון. אנחנו נערכים לעשות דברים קיצוניים שעדיין לא נעשו", הוסיף המקור. דבריו מעלים חששות כבדים בקרב גורמי הביטחון מפני הסלמה נוספת.

מפגיני הפלג הירושלמי ( צילום: אתר בבלי )

מחדל מודיעיני?

האירוע מעלה שאלות קשות על כשלון מודיעיני אפשרי. כיצד קורה שמאות אנשים מצליחים לעלות על מערך תחבורה מאורגן, לחצות את כבישי הדרום ולהתייצב בלב שכונת מגורים באשקלון, מבלי שאף גורם מודיעיני יזהה את התנועה החריגה?

ההפגנה הסוערת שנערכה השבוע מול ביתו של הקצין לא הייתה התארגנות ספונטנית של רגע, אלא מבצע לוגיסטי מתוכנן היטב, כזה שהיה אמור להדליק את כל הנורות האדומות במטה הארצי. אך בפועל, השוטרים נתפסו לא מוכנים וגילו את האירוע רק כשהמגפונים כבר רעמו מול הבית.

על פי החלטת בית המשפט, העשרה החשודים ירצו את מעצר הבית בתוך שטח ישיבת "גרודנא" באשדוד, תחת פיקוח. המשטרה ממשיכה בחקירת הפרשה ובוחנת את מלוא נסיבות האירוע.

יצוין כי בימים האחרונים התקיימו הפגנות נוספות של הפלג הירושלמי בירושלים, במהלכן חסמו מפגינים את הכניסה לעיר ופרצו בשירה אדירה של דבקות, בעוד מכת"זית משטרתית ניצבה מאחוריהם.