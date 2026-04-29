בכירים בפלג הירושלמי אמרו הבוקר (רביעי) כי הם אינם מתרגשים מהביקורת החריפה שהושמעה מהנהגת המדינה, לאחר שעשרות מפגינים פרצו אמש לחצר ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, תת אלוף יובל יאמין, באשקלון. "זו רק ההתחלה", הבהירו הבכירים.

12 מהחשודים שנעצרו אמש בכניסה לבית הקצין הבכיר יובאו הבוקר לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. "מדובר בקצין שאחראי בפועל על מעצרם של תלמידי ישיבות שכל חטאם הוא שהם לומדים תורה במדינת היהודים", התבטאו בכירים בפלג. "זו רק ההתחלה, נמשיך להפגין ולהפתיע אותם במחאה על מעצר לומדי תורה". כזכור, עשרות אנשי הפלג הירושלמי פרצו אמש לחצר ביתו של תא"ל יאמין באשקלון, במחאה על מעצר עריקים חרדים בידי המשטרה הצבאית בימים האחרונים. בני משפחתו של הקצין פונו מהבית בעקבות האירוע החריג, והמשטרה עצרה 25 מעורבים. ב'שפע חיים' | כך תיראה ההדלקה הגדולה של ל"ג בעומר תשפ"ו חיים רוזנבוים | 09:36 ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בחריפות: "אני מגנה בתוקף את ההתקפה הפרועה והאלימה נגד קצין משטרה צבאית ראשי ודורש לפעול ביד קשה נגד המעורבים". גם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הצהיר: "אני מגנה בחריפות את התקיפה. פגיעה באנשי כוחות הביטחון ובבני משפחותיהם מהווה חצייה של קו אדום מסוכן".

"איפה הסיעות החרדיות?"

הבכירים בפלג הוסיפו והטיחו ביקורת חריפה כלפי הסיעות החרדיות בכנסת: "בימים הקרובים, ככל שיימשכו המעצרים, נגביר את המחאות ונפתיע אותם שוב ושוב. חבל שרק אנחנו נמצאים במאבק הזה למען לומדי התורה".

"איפה הסיעות החרדיות שהתחייבו בכל ריאיון שיהפכו את העולם אם ייעצר תלמיד ישיבה אחד? לאן הם נעלמו? למה הם שותקים? אפילו לא שלחו תגובה לתקשורת אחרי המעצרים השבוע, כלום", תקפו הבכירים.

הגר"ע אויערבך הורה על הפגנה בירושלים

בתוך כך, אחר הצהריים צפויה להתקיים הפגנת זעם המונית של הפלג הירושלמי בכניסה לירושלים. בהודעת 'הפלג' נאמר: "עקב מעצרו של תלמיד הישיבה נהוראי בכר מתוך כותלי בית המדרש בישיבה בהרצליה, והשלכתו לכלא הצבאי ל-20 יום בעוון לימוד תורה, הורה מרן עמוד ההוראה הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א על יציאה להפגנת זעם המונית באזור הכניסה לירושלים בשעה 17:00".

הגאון רבי עזריאל אויערבך התבטא אמש בחריפות: "מי שלא יוצא למחות אפילו על מעצר של בחור ישיבה מתוך בית המדרש - נוטל חלק ברדיפת לומדי התורה, ומעורר קטרוג גדול וחילול שם שמים שאין כדוגמתו. ומי יודע אם לא כל הצרות האחרונות באו עלינו בשל כך. זו חובה גמורה לכל מייקר תורה ושם שמים למחות על ביזויה וחילולה".

כפי שדיווחנו אתמול, החלטת צה"ל לחדש את הפעילות היזומה למעצר עריקים הובילה לחידוש מחאות הפלג. כביש 4 נחסם לתנועה לשני הכיוונים במחלף אלוף שדה לכיוון צפון ובמחלף אם המושבות לכיוון דרום.

בפלג הירושלמי הגיבו לגינויים נגד המחאה באשקלון במסר ברור: "נחצו הקוים האדומים - תעזבו את לומדי התורה".