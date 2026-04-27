משטרה צבאית

המשטרה הצבאית היא זרוע האכיפה של צה"ל האחראית על מעצר חיילים עריקים ומשתמטים משירות צבאי. בשנים האחרונות, ובמיוחד לאחר פסיקות בית המשפט העליון בנושא גיוס חרדים, הפכה המשטרה הצבאית לגורם מרכזי במאבק סביב גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל. פעילותה כוללת מעצרים בבתים פרטיים, בישיבות, בנתב"ג ובמקומות ציבוריים, והיא מעבירה את העצורים לכלא צבאי לתקופות שנעות בין מספר ימים למספר שבועות.

בחודשים האחרונים התגברה פעילות המשטרה הצבאית במעצרי תלמידי ישיבות ואברכים שלא התייצבו לצווי גיוס. המעצרים מתבצעים בשעות הלילה המאוחרות, לעיתים בליווי כוחות משטרה רגילים, ומתמקדים בעיקר בצעירים ממשפחות ספרדיות ותושבי הפריפריה. במקרים רבים, המשטרה הצבאית מגיעה לבתים פרטיים לפנות בוקר, עוצרת את הבחורים לעיני בני משפחותיהם ומעבירה אותם לכלא הצבאי. מקרים בולטים כללו מעצר של אברך שהתחתן רק לפני חודשיים, מעצר בחור ישיבה יממה לאחר סיום השבע ברכות, ומעצרים של בחורים שהגיעו לתחנות משטרה להגיש תלונות.

הפלג הירושלמי והעדה החרדית פיתחו מערכת תגובה מהירה בשם "צבע שחור" שמזעיקה מאות מפגינים למקומות בהם מתבצעים ניסיונות מעצר. במקרים רבים, ההמונים שהגיעו למקום הצליחו למנוע את המעצרים ולגרום לכוחות המשטרה הצבאית לסגת. בעקבות מעצרים מתקיימות הפגנות סוערות בכניסות לערים, בצמתים מרכזיים ומול בתי כלא צבאיים. ההפגנות כוללות חסימות כבישים, עימותים עם המשטרה, והפיכת ניידות משטרה במקרים קיצוניים.

גדולי ישראל ומנהיגי המגזר החרדי מתנגדים בתוקף למעצרים ומכנים אותם "רדיפה של לומדי תורה". הם קוראים לתלמידי ישיבות שלא להתייצב לצווי הגיוס ומארגנים עצרות תפילה וזעקה מול בתי הכלא הצבאיים. הגר"ע אויערבך הורה על הפגנות זעם, והאדמו"ר מתולדות אברהם יצחק הורה לצאת להפגנות במחאה על המעצרים. מנהיגים פוליטיים חרדים כמו מאיר פרוש ומשה גולדקנופף יצאו למחאה, בעוד שדרעי וגפני נקטו בגישה זהירה יותר.

המשטרה הצבאית מתמקדת במיוחד בנמל התעופה בן גוריון, שם היא עוצרת תלמידי ישיבות המנסים לצאת מהארץ. לקראת ראש השנה, צה"ל הכין תוכנית להגביר את האכיפה נגד חסידי ברסלב הנוסעים לאומן, כאשר כל עריק שמשתמט מעל 540 ימים אמור להיעצר במקום. בראש השנה האחרון, למעלה מ-70 צעירים חרדים נותרו מאחורי סורג ובריח בבתי הכלא הצבאיים, רובם נעצרו בנתב"ג בדרכם לאומן.

המערכת הפוליטית מפוצלת בעמדותיה כלפי פעילות המשטרה הצבאית. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל זמיר גינו בחריפות את ההתפרעויות והתקיפות האלימות של מפגינים, וקראו למעצרים מיידיים של המתפרעים. מנגד, הסיעות החרדיות הבהירו לנתניהו שמעצר תלמיד ישיבה בודד יוביל לפרישה מהקואליציה. בצה"ל מתמודדים עם אתגר לוגיסטי של מחסור במקומות כליאה, ושוקלים הקמת מאות מקומות כליאה חדשים למחויבי גיוס חרדים.

האכיפה של המשטרה הצבאית מתרחבת גם מעבר לנתב"ג ולבתים פרטיים. שוטרים צבאיים מבצעים מצודים בשכונות חרדיות, עוצרים בחורים בתחנות דלק ובמחסומים, ואף מגיעים לישיבות עצמן. במקרה אחד, בחור ישיבה נעצר לאחר שקיבל טלפון לצאת מהישיבה בהרצליה, ומחוץ חיכו לו שוטרי המשטרה הצבאית. במקרה אחר, בחור נעצר על ידי משטרת התנועה בבדיקה שגרתית, ובשימוע חיכתה לו המשטרה הצבאית שפסקה לו 14 יום בכלא. העונשים שנגזרים על העצורים נעים בין מספר ימים לשבועות, כאשר המקרה הממוצע הוא כשבועיים בכלא צבאי.