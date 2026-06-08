ח״כ יוסי טייב וח״כ יוני משריקי מש״ס ערכו הבוקר (שני) ביקור מיוחד בכלא 10, במטרה לעמוד מקרוב על מצבם של בני הישיבות העצורים ולחזק את רוחם. הביקור התקיים על רקע גל המעצרים המתמשך של תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס בהתאם להוראת גדולי ישראל.

במהלך הביקור שוחחו חברי הכנסת עם העצורים, עמדו על תנאי החזקתם והביעו את תמיכתם המלאה בהם. בין היתר פגשו את הבחור מיכאל פיטוסי, שעלה מצרפת והוריו מתגוררים בחו״ל, ופעלו מול מפקד הכלא למילוי בקשותיו. עם צאתם שוחחו עם אביו והעבירו לו דברי חיזוק מבנו.

כמו כן, מחוץ לכלא פגשו את אביו של הבחור יוסף לוי, השוהה במקום במשך שעות ארוכות מדי יום כאות הזדהות מוחלטת עם בנו הכלוא. המפגש המרגש שיקף את הכאב העמוק של משפחות העצורים ואת הצורך בתמיכה ציבורית.

הביקור מצטרף לסדרת פעולות שנוקטת ש״ס בימים האחרונים למען בני הישיבות העצורים. כזכור, יו״ר ש״ס אריה דרעי ביקר אף הוא בכלא 10 והבטיח לפעול לאישור חוק יסוד: לימוד תורה, שיעגן את ערכה העליון של התורה במדינת ישראל.