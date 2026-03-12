שבועיים לאחר שנכלא והחמיץ את ימי המשתה בימי הפורים, בן הישיבה שסיפורו הסעיר את המגזר שוחרר אתמול בבוקר, ולעת ערב הגיע להתברך במעונם של גדולי הדור ומשם המשיך למעמד קבלת פנים רבתי בבני ברק • לקול שירת המערכה ובקבוקי היין, הועלה צו הגיוס באש • "לא הצליחו לשבור אותו בכלא" • צפו בתיעוד (חרדים)
לאחר סערת התפילין עם האברך שנעצר באופקים ונמנע ממנו להניח תפילין, רעייתו חזרה נסערת מהביקור שלה בכלא וטוענת בשיחה עם כתבנו טענות קשות כנגד הצבא | לדבריה, עד אתמול הוא לא קיבל אוכל כשר, נמנע ממנו הכניסה לבית המדרש בכדי ללמוד תורה; "הם מנסים בכוח להשפיל ולבזות אותו" (חרדים)
סערה בעולם התורה הספרדי, בחור מישיבת "אהל יוסף" בירושלים נעצר בתחילת השבוע על ידי המשטרה הצבאית | לאחר פעילות נמרצת של עסקנים שוחרר הבחור וחזר להיכל הישיבה בקבלת פנים נרגשת | הגר"א סלים לבחור: "אשריך שנתפסת על דברי תורה" | צפו בתיעודים (עולם הישיבות)
"יושבים בבית סוהר במדינה בשלטון של יהודים בגלל שהם לומדים תורה. אבסורד שלא דמיינו שנגיע אליו כאן בארץ ישראל", אמר חבר הכנסת מאיר פרוש, לאחר שביקר היום את אסירי עולם התורה, היושבים בכלא 10 בעוון לימוד תורה | צפו (חדשות חרדים)
שחרור מעל לדרך הטבע: הבחור מיכאל אטלן מישיבת "ארחות דעת" יצא לחופשי מוקדם מהצפוי • ראש הישיבה הגאון רבי שאול גבאי, חשף את המכתב שצונזר על ידי שלטונות הכלא: "הם פוחדים מהאמת של עולם התורה" • "הקבלות של בני הישיבה שברו את גזר הדין" (עולם הישיבות)
בעקבות ביקור בבסיס הכליאה בכלא 10, פנה יו"ר ועדת הבריאות לשעבר, ח"כ יונתן משריקי, במכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כץ. לדבריו, שלושה בחורי ישיבות העצורים במקום דיווחו כי במשך שלושה ימים לא סופק להם מזון התואם את אורח חייהם: "פגיעה חמורה בזכות בסיסית" (חרדים, צבא)
במעמד בראשות רבני מנהיגי הישוב הישן בירושלים, הוענק לשלושת האברכים המוגדרים כ'עריקים, נעצרו ביהוד ונכלאו בכלא הצבאי לתקופת זמן ניכרת, סך של 1,000 שקלים מענק במזומן, על כל יום שישבו במעצר בכלא הצבאי | צפו תיעוד מהאירוע (חרדים)
מעצרה של בחורה דתיה מעולי צרפת חשף בעיה מהותית - הצהרתן של בנות צרפת אינה מקובלת על הצבא | רבני צרפת פנו בבהילות לראש הישיבה הגרמ"ה הירש ובפעילותו הבחורה שוחררה | כעת נעשים מאמצים לגבש פתרון לבעיה | בשבוע הבא ראש הישיבה יטוס למסע חיזוק בצרפת
דברי חיזוק מרטיטים שיגר חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', לאסיר 'עטרת שלמה' הנמק על לימודו | בדבריו התבטא הרב לבחור הישיבה: 'אם תלמד שם במצב רוח טוב – מובטחני שתהיה מורה הוראה בישראל' | צפו (חרדים)
תלמיד הישיבה אריאל רוזנצווייג שנעצר במהלך ה'שבעה' על אביו ושוחרר, עלה הערב למעונו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו | ראש הישיבה ברכו בחמימות: "תלמד תורה ולא תשים לב לכל הרשעים האלה שרוצים לקחת אותך למקום הרע הזה בצבא" | בנוסף, בירכו שיקבל פטור וניחם אותו על פטירת אביו (חרדים)
המונים גדשו את היכל ביהמ"ד 'הליכות משה' בבני ברק למעמד שמחת בית השואבה המרכזית | במעמד השתתפו גדולי ישראל, וכן מספר אסירים ששוחררו מהכלא הצבאי בערב החג, המה זכו לריקוד נלהב עם הגאון חכם ניסים בן שמעון לקול תרועת ההמונים (חרדים)
למעלה מ-70 צעירים חרדים יישארו במהלך ימי ראש השנה מאחורי סורג ובריח בבתי הכלא הצבאיים | העצורים, תלמידי ישיבה צעירים שלא התייצבו בלשכות הגיוס | רובם ככולם נעצרו בשדה התעופה לאחר שניסו לצאת מהארץ לציון רבי נחמן באומן |דרעי וגפני מאשימים את הצעירים שהגיעו לנתב"ג| פרוש השתתף במעמד סליחות מול בית היועמ"שית, גולדקנופף פנה לנתניהו (חרדים)
הבחור ברוך יצחקוב שהשתחרר אתמול מהכלא הצבאי אחרי 13 ימי מעצר בעוון לימוד תורה - מתקבל בברכה הבוקר (רביעי) אצל גדולי ראשי הישיבות הספרדים, בראשם רה"י הגר"מ צדקה, והראשון לציון הגר"י יוסף | הגר"י יוסף אמר לו כי זכה "להימנות בשולשלת אחת עם המהר"ם מרוטנבורג החיד"א והבן איש חי שזכו גם כן לשבת במאסר" (חרדים)
בשבת האחרונה התייחס ראש הישיבה הגרב''ד פוברסקי, לעצרת התפילה ביום חמישי בלילה שנערכה מול הכלא הצבאי, אליה יצא להתפלל | ראש הישיבה אמר שיצא להתפלל מול הכלא הצבאי "להראות לקב''ה שאכפת לי מהמצב שבו השלטון בארץ ישראל עוצר בחורים שרוצים ללמוד תורה" למרות שלדבריו "זה לא עשה רושם על השרים או על השופטים" (חרדים, עולם הישיבות)
שעה קלה לאחר צאת השבת הגיעו המוני קהילות החסידים למחאה בשערי כלא 10, במחאה תקיפה נגד מעצר תלמידי ישיבות ואברכים והשלכתם לכלא הצבאי | בשיאה של המחאה, שוחרר במפתיע תלמיד הישיבה מאיר יונה, וההמונים פצחו בריקודים סוערים עמו | הבחור שחזר את רגעי המעצר, הכליאה והסבל הרב שעבר מאחורי הסורגים - כשהוא מבטיח לא להישבר | צפו בתיעודים (חרדים)
ראש הישיבה הגר"ד לנדו הגיע לכלא הצבאי בבית ליד, לביקור אצל שני האחים רפאל וברוך יצחקוב, שנעצרו לאחר שלא התייצבו בלשכת הגיוס | הגר"ד יזם את הביקור, התעניין בשלומם וחיזק אותם | צפו בתיעוד חריג מרגעי כניסתו לכלא (חרדים)
בצה״ל עדכנו היום כי הם נערכים להתחיל בשליחת 54,000 צווי הגיוס לחרדים כבר ביום שלישי הבא, אלא שבצה"ל נתקלו בבעיה שאין מספיק מקומות כליאה כדי לממש את האכיפה | על הפרק: הקמת מאות מקומות כליאה חדשים - בכפוף לתקציב שיתקבל (גיוס)