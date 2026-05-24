המתקפה החרדית נגד רפורמת התקשורת של השר שלמה קרעי, מקבל היום פנים ושם: יו"ר אגודת ישראל ח"כ יצחק גולדקנופף במכתב חריף תוקף את שלמה קרעי וטוען כי קידום הרפורמה, המהווה סכנה רוחנית לדבריו, נוגדת את הסיכומים המפורשים שהיו לו עם השר קרעי, עוד בתחילת כנס החורף של הכנסת. כל הפרטים והציטוטים המלאים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

בית חולים מתחת לגשר

צוות מעייריב מגיע לאולפן בהרכב מלא: עורך המהדורה יהודה גליקמן מגיע לאולפן עם כל הפרשנויות והתגובות להצעת החוק החדשה של יו"ר סיעת שלומי אמונים חבר הכנסת מאיר פרוש, לפיקוח ושיפור תנאי הכליאה של העצורים החרדים בבתי הכלא הצבאיים. אלא שרבים טוענים שפרוש מקים בית חולים מתחת לגשר - במקום לתקן את המפגע הציבורי. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם.

רכבת הרים

כשבוע אחרי שהשר לשעבר חכ"ל משה ארבל הודיע על פרישתו מהכנסת, מש"ס ומהחיים הפולטיים, השר לשעבר, חבר הכנסת יעקב מרגי, מעדכן את יו"ר תנועת ש"ס על החלטתו לפרוש מהחיים הפוליטיים. בניגוד לארבל שהגיש את התפטרותו המיידית מהכנסת, מרגי ישלים את הקדנציה הנוכחית אך לא ישובץ ברשימת ש"ס לכנסת הבאה. האם מרגי וארבל הם האחרונים? במערכת הפוליטית מעריכים על דרמות נוספות בתקופה הקרובה. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים והפרשנויות.

בוגרי ישיבת תורה בתפארתה

קצת יותר מ-12 שנים חלפו מאז הוקמה ישיבת תורה בתפארתה בעיר אלעד, תוך שהיא מתבססת ברשימת הישיבות המובילות ביותר במגזר הליטאי. במהלך 12 השנים, קהילת בוגרי הישיבה תפחה בממדים עצומים והיא מונה כמה אלפי בוגרים. הערב אנו חושפים לראשונה על גמ"ח ייעודי שנפתח בעידודו של ראש הישיבה הגאון רבי יעקב סטפנסקי, ובברכת נשיא המוסדות רה"י וחבר המועצת הגר"ש שטיינמן, עבור בוגרי הישיבה. פתיחת הגמ"ח מהווה את הסנונית הראשונה בהחלט, המבשרת על הפיכת בוגרי הישיבה הליטאית לחלק מקהילה גדולה. כל הפרטים בפרסום ראשון - במהדורת מעייריב שלפניכם.

תתפללי על אבא

רגע השיא בהלוויית אילה דוידזון ע"ה, שנפטרה במפציעה כשבוע לאחר התאונה המחרידה בעש"ק במדבר בכביש 1, רגע שלא הותיר עין אחת יבשה בקהל היה כשיוסי, בנה הגדול בן העשר נפרד ממנה בדמעות: "תתפללי עלינו ועל אבא, שיהיה לו רפואה שלמה, ושיהיה לו כוח לגדל אותנו, לתורה ולעבודת השם. תתפללי שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מכל הצרות, שישלח לנו את הגאולה בקרוב". סיקור נרחב ותיעודים ממסע ההלוויה תמצאו במהדורת מעייריב שלפניכם.