ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי תפעל למנוע מעצרים של עריקים מהמגזר החרדי במהלך יום הבחירות הקרוב. ההבהרה נמסרה על ידי מנכ"ל הוועדה בפגישה רשמית עם נציגי המפלגות, ועל פי ההערכות, המהלך נעשה על דעתו ובאישורו של יו"ר הוועדה, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג ובאישור היועמ"שית.

במקביל, גל המעצרים נמשך בשטח. היום נעצר בכביש 6 האברך הרב משה מרדכי דובדבני, בן 25 ואב לשניים מעמנואל. הוא הספיק לעדכן את מערכת צבע שחור על הכוונה להסגירו והפגנה ספונטנית התפתחה במקום. ההפגנה הסתיימה בכישלון והוא הוסגר לידי המשטרה הצבאית. ארגוני הסיוע מלווים את משפחתו משפטית.

בתוך כך, השטח החרדי ממשיך לבעור לקראת "מסע עד כאן!", מחאת הרכבים ההיסטורית של אגודת ישראל שצפויה להתקיים מחר יום רביעי, בשעה 16:00. ב'פלג הירושלמי' וב'עדה החרדית' הודיעו רשמית על הצטרפותם למחאת הרכבים.

במטה המחאה מעריכים כי כ-2,500 כלי רכב יצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי. השיירות אמורות להתנהל בנסיעה איטית בכל עורקי התנועה המרכזיים של ישראל והיא צפויה לגרום לשיבושי תנועה קשים בכל מרכז הארץ. הסלוגן שמלווה את המחאה, הוא "עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה!".

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים בהרחבה, בהגשת איצלה כץ.

הבטחות חדשות על הקרח

המתיחות הפוליטית בתוך הקואליציה נמשכת והיום פורסם באתר ווינט על פגישה מכרעת שהתקיימה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני ויושב ראש ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי כשבסיומה של הפגישה, סוכמה חבילת חוקים בין רה"מ נתניהו לדרעי וגפני.

לפי הפרסום, החרדים יוותרו בשלב הזה על חוק המעונות בתמורה להעברת חוק יסוד לימוד התורה, חוק הכשרות וחוק העריקים של דרעי. נתניהו יקבל בתמורה תמיכה בחוק פיצול תפקיד היועמ"שית ובוועדת חקירה פוליטית לאירועי השבעה באוקטובר במקום ועדת חקירה ממלכתית.

יו״ר ש״ס אריה דרעי ויו״ר דגל התורה ח״כ משה גפני פרסמו הודעה משותפת בסיום הפגישה ובה נמסר על ההסכמות שהושגו עם נתניהו. עם זאת, בש״ס ובדגל התורה מבהירים: ״בניגוד לפרסומים, אין שום ‘דיל’ עם ראש הממשלה נתניהו. הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי לומדי תורה עומדת בפני עצמה, אינה מותנית בשום דבר ולא ויתרנו על שום דרישה. ככל שניווכח שהחוקים הללו מקודמים באופן מעשי, נוכל לשוב ולהצביע על חקיקה קואליציונית, בהתאם להוראת גדולי ישראל״. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

הכה בחרדים - וקבל גיבוי מהמפכ"ל

יממה לאחר שהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, דרש לשקול את הדחתו של מפקד תחנת בני ברק-רמת גן, סנ"צ יובל שביט, בשל תיעודי האלימות בהפגנות החרדים בשבוע שעבר – מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי משיב מלחמה ומעניק גיבוי מלא לפקודיו. (בהערת אגב; המפכ"ל לא היחיד שהעניק לו גיבוי - שעות אחרי התיעודים המבישים מהתנהלותו של שביט בהפגנת הפלג, הוא התקבל בכבוד מלכים על ידי דובר ארגון זק"א ת"א, ישראל חסיד בשמחה משפחתית, בתיעוד שעורר תסיסה ברחוב החרדי).

דוברות המשטרה פרסמה הערב הצהרה חריגה בתוכנה, המציבה חומה בצורה מול דרישת השר. לפי הודעת המפכ"ל, לאחר שקיים שיחות עם מפקד המרחב ומפקד התחנה, הוא קיבל את עמדתם כי הפעולה המשטרתית הייתה הכרחית. לטענת המשטרה, האירוע, שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי תוך פגיעה בשגרת יומם של עשרות אלפי אזרחים, חייב התערבות נחושה להשבת הסדר.

מוקדם יותר שיגר השר בן גביר מכתב חריף למפכ"ל, בו טען כי התיעודים מהפגנת החרדים בכביש 4 – שבה נראה סנ"צ שביט כשהוא גורר מפגין על הכביש – מחייבים בדיקה מעמיקה ומיצוי דין. בן גביר הבהיר כי הוא שוקל להשתמש בסמכותו החוקית כדי להרחיק לצמיתות שוטרים ומפקדים שחרגו מהנהלים. "איש אינו מעל החוק", הדגיש השר, והודיע כי יקיים דיון דחוף בנושא כבר השבוע.

כל הפרטים על העימות הסוער בצמרת המשטרה - במהדורת מעייריב שלפניכם.

שביתה ראשונה במערכת החינוך החרדית

משבר פיטורי הגננות ברשתות הגנים החרדיות הגיע היום לנקודת רתיחה חסרת תקדים. ביום שישי האחרון, בשעות אחר הצהריים, נציגות של כ-150 גננות ותיקות מרשת גני הילדים של אגודת ישראל שיגרה מכתב בהול לחברי הכנסת החרדים ולבכירים נוספים בממשלה.

המכתב המטלטל, שנכתב מדם לבן של נשות אברכים יקרות שהקדישו את מיטב שנותיהן למקצוע חינוך הילדים, נחתם בזעקה קורעת לב: "אנא, אל תשליכנו לעת זקנה, ככלות כוחנו אל תעזבנו! אל תתנו לכשל בירוקרטי ותקציבי להחריב 150 בתים בישראל ולהשליך לרחוב את מי שחינכו דורות של ילדים".

מאחורי הזעקה הזו מסתתר סיפור קשה ומזעזע של מאות מעובדות הרשת שניצבות בימים אלה בפני פיטורים בעקבות התנהלות נוקשה, לקויה ומנותקת של משרד החינוך תחת ניהולו של שר החינוך יואב קיש. מדובר באחת הדרמות החמורות שידעה מערכת החינוך החרדית בשנים האחרונות.

במשרד החינוך החליטו לתמחר את הוותק של הגננות לפי קריטריון משונה תוך מחיקת שנים של וותק מחישוב המשכורת והתקצוב. המשבר הפך לחמור במיוחד לאור העובדה שלמערכת החינוך החרדית הובטחה כבר לפני שנים השתתפות שתוכנית אופק חדש - שאמורה לתקצב מורות וגננות על בסיס השכלה אקדמאית, אלא שהתוכנית, כידוע לכולנו, לא אושרה עד היום ורשתות הגנים מתמודדים עם אבסורד לפיו הם צריכים לתקצב את הגננות על בסיס התואר שלהם - אבל בלי התקצוב שהובטח על ידי המדינה.

כעת רשתות הגנים הגדולות במגזר החרדי, ניצבים בפני שוקת שבורה - ללא יכולת כלכלית להמשיך ולהעסיק חלק ניכר מהגננות הוותיקות, וכתוצאה ישירה מכך - לסגור עשרות גני ילדים!האבסורד זועק לשמים: משכורותיהן של הגננות מתוקצבות למעשה באמצעות משרד החינוך, אבל בשל מנגנונים ביורוקרטיים, חישובים תקציביים מעוותים והתנהלות שאינה מותאמת למציאות בשטח, הפכו דווקא הגננות הוותיקות והמסורות ביותר ל"נטל כלכלי" שהרשת מתקשה לשאת.

במכתבן הדרמטי כתבו הגגנות: "נוצר מצב אכזרי ונורא: ככל שאנחנו גננות טובות יותר, ותיקות יותר ולמודות יותר - כך הרשת מפסידה עלינו יותר כסף. המערכת מייצרת עיוות מובנה שבו החזקת גננת ותיקה היא 'עונש כלכלי' לרשת, ודוחפת את ההנהלה בעל כורחה, מתוך חוסר ברירה תקציבי, לפטר אותנו".

לדבריהן, העובדה שגננות מודיעין עילית הן הראשונות להיפגע נובעת מכך שמדובר באחת מקבוצות הגננות הוותיקות ביותר ברשת. אולם הן מזהירות כי אין מדובר במשבר מקומי בלבד, אלא בכשל מערכתי שעלול להתפשט לרשתות חינוך נוספות ברחבי הארץ.

היום (שלישי), המשבר החריף והמאבק עלה שלב: שישה מנהלי רשתות הגנים המובילות במודיעין עילית וביתר עילית שיגרו מכתב דרמטי לשר החינוך יואב קיש ולראשי הערים, בו הם מבהירים: אם לא יימצא פתרון מיידי ויסודי למשבר – שנת הלימודים הקרובה לא תיפתח כלל בכל רשתות הגנים בערים אלו.

המשבר, שהתחיל ברשת הגנים של "אגודת ישראל" עם הליכי פיטורין של מאות גננות וסכנת סגירה של סניפים, הפך לאיום כולל. על המכתב חתומים מנהלי הרשתות המרכזיות: גיל דוד מ"גני מרכז", ישראל גולדקנופף מ"גני בית יעקב", אברהם מקלב מ"גני עץ הדעת", קובי רוזנשטיין מ"גני מורשה", ישראל גולומב מרשת הגנים של "אגודת ישראל" ווגילה מלאכובסקי מ"גני החושן".

במכתבם הבהירו המנהלים כי המשבר אינו מוגבל לרשת אחת בלבד: "כולנו נמצאים באותה הספינה", כתבו, והוסיפו כי מדובר במבוי סתום שיפגע בכולם בטווח הקצר. לדברי המנהלים, מגיע לגננות המסורות לקבל את תנאי רפורמת "אופק חדש" בזכות ולא בחסד.

הדרישה המרכזית של הרשתות, המגובה במכתב בהול ששיגרו לאחרונה נציגות של כ-150 גננות ותיקות לבכירי הממשלה ובראשם משר החינוך יואב קיש, כוללת שלושה מרכיבים: תקצוב מלא בהתאם לוותק והשכלה, הסדרה מיידית של מתווה "אופק חדש" שימנע את הפסדי העסקת הוותיקות, ומתן רשת ביטחון תקציבית לעצירת הפיטורין המיידיים.

צפו במהדורת מעייריב המלאה עם כל הפרטים על המאבק שעשוי להוביל לשביתה הראשונה איי פעם במערכת החינוך החרדית.

הבטחה מפורשת מחבר המועצת

בזמן שהמתח סביב סוגיית גיוס בני הישיבות והדיווחים על גל מעצרים מעיב על עולם התורה, קיבלו עשרות בחורי ישיבה מסר של תקווה ואופטימיות מראש הישיבה חבר המועצת, הגאון רבי שרגא שטיינמן.

בשיחה מיוחדת שנערכה במעונו, התייחס רה"י הגר"ש שטיינמן למציאות המורכבת בה חיים לומדי התורה בימים אלו. "אנחנו נמצאים בגלות, ובגלות יש צרות, אין לנו מושג למה זה קורה ואין לנו אפשרות לשאול את השאלות אבל צריך לדעת דבר אחד ברור: מי שלומד תורה ממש – לא יקרה לו שום דבר". כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפיה מהנה.