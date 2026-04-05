חביבה מצווה: בליל אור לארבעה עשר, עם תחילת זמן הבדיקה, ערך חבר מועצת גדולי התורה וראש הישיבה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, בדיקת חמץ במעונו | ראש הישיבה, הידוע בדקדוקו ההלכתי המופלג ובזהירותו המיוחדת בכל קוץ וקוץ של הלכה, עבר לאור הנר בין כל ירכתי הבית ולא פסח על שום פינה; הוא בדק כל חור וסדק, ואף התכופף ביסודיות רבה לבדוק מתחת למזרונים ובמקומות שבהם החשש לחמץ רחוק ביותר (חרדים)
בראש חודש ניסן, חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן הגיע למעמד ברכת האילנות בשכונת קרית הרצוג, בחצר ביתו של הרב משה סחייק • המעמד המיוחד המשיך את דרכו של אביו, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שנהג לפקוד את החצר במשך שנים רבות ולברך על האילנות המלבלבים • (חרדים)
עם סיומו של זמן חורף, זכו ילדי תלמוד תורה 'חדרי תורה' למעמד של קורת רוח, כאשר הגיעו לבחינה מקיפה על חומר הלימוד ששיננו בחודשים האחרונים אצל גדולי ישראל | התלמידים נבחנו במעונם של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, ושל ראש ישיבת 'ארחות תורה', הגאון רבי ברוך דב דיסקין | גדולי ישראל שיבחו את בקיאות התלמידים והאצילו עליהם מברכתם להצלחה מרובה בהמשך עלייתם בתורה (חרדים)
ציון דרך היסטורי בהתפתחות הקהילה החרדית במרכז קרית אתא, מאות חגגו בשירה ובריקודים את הכנסת ספר התורה החדש שנכתב בשותפות כלל בני הקהילה | חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי שרגא שטיינמן הופיע בהדרו במיוחד לפאר את המעמד ונשא משא חיזוק | רבני העיר ואישי ציבור פיארו את שולחן הכבוד בסעודת המצווה החגיגית | הצלם שמואל שנקר מגיש תיעוד (חרדים)
ימי החנוכה בבני ברק הפכו לימים של קניין תורה עבור תלמידי ת"ת "מרכז" | בשיאו של שבוע הלימודים, זכו שתי כיתות ג' להיכנס להיכלו של חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן ולעמוד בכור המבחן על כל מסכת ראש השנה | בסיום המבחן העניק ראש הישיבה לתלמידים מטבעות קודש לברכה והצלחה (חרדים)
במעמד רבנים ומרביצי תורה, התקיים טקס חנוכת אגף חדש בישיבת אורחות חיים בבני ברק | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן | האגף הוקם לזכרו של הרב משה קירזון זצ"ל מרמ"י הישיבה (חרדים)
במלאות שמונה שנים להסתלקותו לשמי מרום של ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, נערכה אמש, בצאת השבת, סעודת הילולא בשילוב סיום הש"ס, בהיכל ישיבת 'ארחות תורה' | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, לצד עוד רבנים רומי מעלה מרבני המשפחה והישיבה | צפו (עולם הישיבות)
ברוב פאר והדר נחגגה מסיבת החומש בתלמוד התורה 'חדרי התורה', שבנשיאותו של חבר המועצת וראש הישיבה, הגאון רבי שרגא שטיינמן | ראש הישיבה פיאר את המעמד בהופעתו הכבודה, ואף נשא מדברותיו לפני התלמידים | בסיום דבריו, עברו התלמידים לפניו לקבלת ספר ויקרא כנהוג (חרדים)
במעמד נרגש ונעלה התקיים מעמד 'קביעת מזוזות', לבית הכנסת 'איילת השחר', בשכונת 'מתחם הסופרים' בצפון ב"ב, ע"ש מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זי"ע | המעמד התקיים בראשות חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, ובהשתתפות רבנים מכובדים ואישי ציבור בכירים, לצד האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונה שאף נשא דברים במעמד (חרדים)
שעות ספורות קודם שירדו אורחא דמהימנותא לסוכה, הצלם אלעזר פיינשטיין חדר בעדשתו הרגישה אל תוך חדריהם של גדולי ומאורי הדור, ומגיש תיעוד נדיר ומשובב לב | בפנים מאירות ובנהרה של קדושה ושמחה, נצפו גדולי ישראל בודקים בעיון רב את האתרוגים והלולבים שהובאו לפניהם, מתוך אהבת מצווה טהורה |על שולחנם נראו עשרות אתרוגים, כיצד עיני הקודש סוקרות כל פרט, כל נקודה, כל נגיעה, עד שנבחר המובחר שבמובחר |צפו בגלריה המרהיבה, רגעים של אור, דיוק, ויראת שמים (חרדים)
בני הקהילה החרדית ב'קרית אתא' התכנסו לאירוע מיוחד לכבוד מעמד התחלת כתיבת אותיות לספר תורה חדש | במעמד זכו לשמוע דברי חיזוק והדרכה בשידור חי מחבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן | הערב ננעל ב'זיץ' מרומם לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום | שמואל שנקר השתתף ומגיש תיעוד (חרדים)
לקראת ימי הרחמים והרצון, הגיע חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, לביקור אצל הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, לברך ולהתברך בברכת השנים | במהלך הביקור, אירעה אנקדוטה מעניינת: הגרמ"ש נוהג לחלק לקהל הפוקדים את ביתו בחודש אלול צנצנות דבש. כשראה הגר"ש שטיינמן את הצנצנות על השולחן, ביקש ברוב ענוותנותו גם כן לקבל צנצנת דבש מבורכת | השניים הרחיבו בנועם שיח בשגב ההכנה לקראת ימי הרת עולם (חרדים)
לקראת הימים הנוראים באים לקראתנו לשלום, זכו תלמידי ישיבת 'שיח יצחק' בבני ברק, לקדם את פני חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, עם הופעתו הכבודה בשערי ההיכל הישיבה המעטירה, לשאת מנועם אמרותיו להכין את לבבות הבחורים כדבעי לקראת יום הדין | שוקי לרר תפס מקומו בין הבחורים, האזין בשקיקה לדברי ראש הישיבה, ומגיש תיעוד מרהיב (עולם הישיבות)
גדולי ישראל עולים בימים אלו לקיים מצוות ביקור חולים אצל הגאון רבי יעקב גרנדש, בעל ה'שושנת יעקב', לאחר שחלה במחלה הנוראה | בין הרבנים שעלו למעונו נצפו: הגר"מ גריינימן, הגר"ש שטיינמן, הגר"י אדלשטיין, הגרמ"ש אדלשטיין, והגראי"ש גריינימן, הגרי"ש קנייבסקי | הציבור נקרא להעתיר ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלימה של הגאון רבי יעקב בן רויזא רייזל בתוך שאר חולי ישראל (חרדים)
ישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק נכנסה היום במלוא המרץ ל'זמן אלול', תקופת השיא של עולם הישיבות | את שיחת פתיחת הזמן נשא חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן | היכל הישיבה היה מלא מפה לפה, והתלמידים ישבו בדממה מוחלטת, מרוכזים בדברי ראש הישיבה. רבים מהם נצפו כשהם אוחזים בעט ובנייר, רושמים בקפידה את סעיפי השיחה המרכזיים, כדי להטמיע את הדברים ולהכין את עצמם לקראת תקופה של עבודה רוחנית (עולם הישיבות)
במעמד רב רושם התקיימה מעמד 'חנוכת הבית' בשילוב סיומי מסכתות שנלמדו בעמל ויגיעה במשך זמן קיץ בישיבת 'הקיבוץ' שבראשות הרה"ג ר' ישראל קדושים | את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטינמן, נשיא הישיבה ומייסדה | כמו כן השתתפו במעמד, רבנים ראשי ישיבות ואישי ציבור לצד רבני הישיבה ותלמידיה (עולם הישיבות)