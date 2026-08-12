התפתחות בלתי צפויה התגלתה בעניינו של בן הישיבה משה שטיינר מבני ברק, שהועבר ביום שני האחרון מיחידת להב 433 לידי המשטרה הצבאית. מתברר כי דווקא ההליך הפלילי שבעקבותיו זומן לחקירה, עשוי להשפיע על המשך הליכי גיוסו ואף להביא בסופו של דבר לקבלת פטור משירות צבאי.

שטיינר, בן 21, קרוב משפחה של מרן ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א, זומן לחקירה באזהרה ביחידת להב 433 בחשד למעורבות בפרשה של הוצאת רישיונות נהיגה שלא כדין. על פי החשד, הוא שימש כמתווך בין אנשים שביקשו לקבל רישיון נהיגה למרות שלא היו מוסמכים לכך, לבין אחרים שניגשו במקומם למבחן הנהיגה המעשי, ובכך אפשר להם לכאורה לקבל רישיון מבלי לעבור את המבחן בעצמם.

במהלך שהייתו ביחידת להב 433 התברר כי שטיינר מוגדר כעריק ונדרש למשטרה הצבאית. בעקבות כך הועבר דיווח לצבא, ולאחר מכן הוא הועבר לידי המשטרה הצבאית בחניון והובל לכלא הצבאי למשך 20 יום.

ברם, כאן נוצר מצב יוצא דופן: תיק פלילי פתוח, החל משלב החקירה המשטרתית וכל שכן ככל שההליך מתקדם לכתב אישום או לניהול משפט, עשוי להשפיע על הליכי הגיוס לצבא. במקרים שבהם מתנהלים הליכים פליליים נגד מועמד לשירות, ניתן לעכב את הליכי הגיוס, ובמצבים מסוימים הצבא עשוי אף להחליט על מתן פטור משירות מטעמים פליליים.

המשמעות היא שבעוד המשטרה העבירה את שטיינר למשטרה הצבאית עקב היותו מוגדר עריק, דווקא החקירה הפלילית שבגינה הגיע מלכתחילה ליחידת להב 433 עשויה בהמשך לסייע לו לעכב את הליכי הגיוס ואף להביא לפטור משירות.

ההסגרה עוררה תגובות חריפות בציבור החרדי, בין השאר על רקע טענות לפיהן המשטרה התחייבה בעבר שלא להסגיר למשטרה הצבאית בני ישיבות המגיעים לתחנות המשטרה במסגרת טיפול בהליך פלילי. במשטרה דחו את הטענות ומסרו בתגובה ל"כיכר השבת": "החשוד זומן לחקירה באזהרה בלהב 433 בגין עבירות פליליות חמורות. עם היוודע כי הוא דרוש למשטרה הצבאית, הועבר דיווח כמקובל וכנדרש. כל פרסום אחר שגוי ונועד לחזק נרטיב מגמתי ושקרי".