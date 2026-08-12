ברוך דיין האמת: המורה הנערצת מרת רבקה (ריקי) פייבלזון ע"ה מרמת שלמה בירושלים נפטרה לפתע בגיל 32 לאחר התקף אסטמה חריף • בתו של הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון שליט"א ראש ישיבת 'פתחי עולם' • הלווייתה היום בירושלים

בשנה האחרונה הנחתה פודקאסטים שעסקו בנושאי יהדות, חינוך ושידוכים, ופעלה להפצת חיזוק ואמונה בקרב נשים ונערות רבות. המנוחה ע"ה הותירה אחריה את הוריה הדגולים שיבלחט"א, אחים ואחיות, ידידות רבות ותלמידות שקשה להן להיפרד.

המנוחה ע"ה נולדה בירושלים בחודש תמוז תשנ"ד להוריה הדגולים יבלחט"א. במשך שנים רבות שימשה כמורה מסורה ואהובה בבית הספר 'אשירה' בירושלים, שם חינכה דורות של תלמידות במסירות ובאהבה. במקביל לכך, כיהנה כרכזת בתוכנית מיוחדת להפצת יהדות וערכי תורה בבתי ספר ברחבי העיר הקודש.

המנוחה ע"ה, שסבלה ממחלת אסטמה, חשה אמש סמוך לחצות בקשיי נשימה חריפים. צוותי הצלה שהוזעקו למקום ערכו פעולות החייאה ממושכות, אך למרבה הצער נגזרה הגזירה והיא השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה, והותירה אחריה משפחה שבורה ומכרים רבים המתקשים להאמין באבידה הכבדה.

אבל כבד בשכונת רמת שלמה בירושלים: אמש (שלישי) נפטרה לפתע המורה הנערצת מרת רבקה (ריקי) פייבלזון ע"ה, בתו של הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון שליט"א, ראש ישיבת 'פתחי עולם' בירושלים ומגדולי מרביצי התורה בבירה. המנוחה ע"ה הייתה בת שלושים ושתיים שנים בלבד בהסתלקותה.

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