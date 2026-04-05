מכת מדינה בלב ירושלים, בזמן שבני המשפחות חגגו את ליל הסדר אצל ההורים - פורצים פשטו על שכונת 'רמת שלמה' • למעלה מ-10 דירות נפרצו בשיטה זהה, כספות נתלשו, נשק ותחמושת נגנבו ונזק עצום לרכוש • התושבים זועמים: "אנשי הביטחון לא עושים כלום, הפכנו למערב פרוע" (חרדים)
אלפים חגגו אמש באולם מרכז חב"ד 770 ברמת שלמה במעמד מפואר לכבודה של תורה לרגל סיום הרמב"ם מחזור מ"ה | הגאון רבי ראובן אלבז והגאון רבי דניאל חיים אלתר, נשאו משאות מרכזיים על כוחה של תקנת הרבי | רגע מרגש היה כאשר ילד סיים את 'ספר המצוות' לעיני הקהל | סקירה מקיפה ממעמד הסיום והתחלת המחזור המ"ו (חרדים)
אלפים חגגו אמש באולם מרכז חב"ד 770 ברמת שלמה במעמד מפואר לכבודה של תורה לרגל סיום הרמב"ם מחזור מ"ה | הגאון רבי ראובן אלבז והגאון רבי דניאל חיים אלתר, נשאו משאות מרכזיים על כוחה של תקנת הרבי | רגע מרגש היה כאשר ילד סיים את 'ספר המצוות' לעיני הקהל | סקירה מקיפה ממעמד הסיום והתחלת המחזור המ"ו (חרדים)
הזמן הקצר שנותר עד החג לבניית הסוכה, מביא לרצף מדאיג של אירוע פציעות במהלך הבנייה | בבני ברק טופל גבר כבן 57 שנפל מגובה ופונה במצב בינוני | בירושלים טופל גבר כבן 50 שנחתך ממסור דיסק חשמלי במהלך בניית סוכה | בנוסף טופל צעיר שבן 21 נחתך מסכין חד | ונשמרתם (חרדים)
בתלמוד תורה 'טשכנוב' בשכונת רמת שלמה נחוגה ברוב פאר והדר 'מסיבת חומש' בהשתתפות האדמו"ר מזוועהיל, הגאון רבי מתתיהו דייטש והגאון רבי שמחה רבינוביץ רבני השכונה, הגר"ש רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, הרה"ג מנשה ישראל רייזמן, ועוד רבנים ידועי שם, לצד הורי וזקני התלמידים | צפו בתיעוד (חרדים)
מאות תושבי רמת שלמה החדשה התאספו במוצאי שבת האחרון (וארא) למסיבת מלווה מלכה שעמדה בסימן 'ירושלים של מעלה' והתאגדו יחד להקים "איגוד קהילות הקודש" להמשך הצלחת השכונה וצביונה | במעמד השתתפו רבני השכונה שאף נשאו דברים נלהבים (חרדים)
במעמד גדולי תורה נחנך בית הכנסת 'תורת חיים', ע"ש בעל ה'אור החיים' הקדוש, בשכונת רמת שלמה בירושלים | בדברים שנשא הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, הזכיר פגישה שהייתה לו בעבר עם מלך מרוקו על ארץ ישראל, כשבמהלך השיחה הוכיח בפניו כי כל ארץ ישראל שלנו | צפו בתיעוד (חרדים)
לאחר ריבים ממושכים מול העירייה, תושבי החלק החדש של שכונת רמת שלמה יכולים לנשום מעט לרווחה | בפעילות יו"ר דגל התורה, נחתמו היתרי בנייה לבתי כנסת חדשים ועוד צפויים להיחתם עוד היתרי בנייה | כל הפרטים (חדשות חרדים)