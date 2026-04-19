אלפים השתתפו בשבוע שעבר במעמד "משא התקופה" השנתי לקראת תחילת זמן קיץ, שנמסר השנה על ידי ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, חבר מועצת גדולי התורה, בביהמ"ד הגדול 'אבי עזרי' בקריית הרב שך רמת שלמה בירושלים.

לקראת המשא, ביהמ"ד היה גדוש ומלא באלפי עמלי תורה, ורבים צבאו על פתחי וחלונות ביהמ"ד לשמוע את משא התקופה מפי ראש הישיבה.

הגר"ד כהן חיזק ורומם את בני התורה לעמוד איתנים מול ניסיונות ורדיפות עולם התורה בתקופה זו. ראש הישיבה ציין כי תקומת והתעצמות קהילות האברכים בירושלים, שאנו רואים לנגד עינינו, היא עדות נאמנה שלא תישכח מפי זרעו, וכל כלי יוצר עליך לא יצלח.

לאחר משאו ניגש ראש הישיבה, כשהוא מוקף בעשרות ראשי ישיבות, רבנים, מרביצי תורה, נציגי ציבור וגבאי הקהילה, לקביעת המזוזה להיכל ביהמ"ד הגדול. ראש הישיבה התבטא במקום בחיבה ובהתרגשות על התפתחות הקהילה וביהמ"ד הגדול, שהם כ"בבת עינו", וזאת בהנהגתו ובהדרכתו בכל שלב ופרט.

בתום המעמד עברו מאות בני הקהילה וילדיהם להתברך מראש הישיבה ולקבל עצה ותושייה במשך שעה ארוכה, כשראש הישיבה מברך ומחזק כל אחד בשמחה ובחיבה באופן פרטי.

ציבור בני התורה יצא מהמעמד בהתרגשות עצומה ומרוממת, אשר הותירה רושם עז על כל תושבי שכונת רמת שלמה.