המסע להצלת עולם התורה ( צילום: אלי קובין ודניאל נפוסי )

ביום הרביעי למסע קרן עולם התורה בארצות הברית התקיימה סדרת דינרים מרוכזת ברחבי ברוקלין, בהשתתפות גדולי ישראל בראשות הגר"ד לנדו. במהלך אחד המעמדים נשבר המשגיח הגה"צ רבי דן סגל בבכי נוכח ההתנכלויות הקשות של השלטון ללומדי התורה בארץ ישראל.

הדינר הראשון התקיים בבית נגיד עולם התורה ראלף הערצקא בשכונת פלטבוש. המארח פתח את המעמד בדברים נרגשים וסיפר בדמעות על אהבת התורה הגדולה שהנחילו הוריו בבית, ועל גודל הזכות שנפלה בחלקו לתמוך ולסייע לעולם התורה. בדבריו הדגיש את תחושת האחריות והזכות להיות שותף בהחזקת לומדי התורה. בהמשך נשא דברים מרגשים המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, שאמר: "כשם שאלו שהשתתפו בבניית חומות ירושלים בימי בית המקדש השני זכו ששמותיהם ייזכרו לנצח, כך אלו שיתרמו כעת להצלת עולם התורה יזכו לזכויות עצומות ובלתי נתפסות לנצח נצחים!" אחריו נשא דברים הגר"ש גלאי שנחת בארצות הברית במיוחד כדי להשתתף במעמדי החיזוק, ואמר: "כאשר יבוא משיח, תוכלו לומר הייתה לי חלק בהבאת המשיח! תורה וצדקה יביאו את הגאולה."

המסע להצלת עולם התורה ( צילום: אלי קובין ודניאל נפוסי )

בהמשך נערך דינר נוסף בבית הנגיד רובי שראן, שם סיפר המארח על מסירות הנפש של אמו למצוות צדקה למרות שחיו בעבר בעניות ובחוסר אמצעים. במהלך המעמד נשאו גדולי ישראל דברים על גודל השעה ועל מצב החירום בארץ ישראל, ועל האחריות המוטלת על כלל הציבור להתגייס למען עולם התורה.

המסע להצלת עולם התורה ( צילום: אלי קובין ודניאל נפוסי )

"הגזירות קשות מאוד"

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בדינר השלישי, שנערך בבית הנגיד יעקב משען, הנחה הרב דוד עוזירי את המעמד והעלה את מצוקת בני התורה בארץ ישראל ואת הצורך הדחוף בהירתמות הציבור. הוא הסביר לנגידים: "האם אי פעם האמנו שאנשים משלנו יכניסו תלמידי חכמים לכלא? אנחנו יכולים לעשות משהו בנידון! ככל שנירתם יותר, כך מן השמים יעזרו לנו יותר."

בהמשך החל המשגיח הגה"צ רבי דן סגל לשאת דברים, אך במהלך דבריו נעצר והחל להתייפח בבכי על ההתנכלויות והקשיים של שלטון הרשע לבני התורה ועובדי ה' בארץ ישראל. הוא פנה לנגידים ואמר בקול נרעש: "הגזירות קשות מאוד. הדרך הכי קלה שלכם לעזור היא בכסף. אם הקב"ה יראה שאתם עושים את מה שביכולתכם, הוא יעשה את השאר."

המסע להצלת עולם התורה ( צילום: אלי קובין ודניאל נפוסי )

הבכי של המשגיח הותיר רושם עמוק במשתתפים. נגידים שנכחו במעמד מסרו כי הדברים שנאמרו על ידי גדולי ישראל הותירו רושם של אחריות גדולה ומחויבות מעשית להמשך חיזוק עולם התורה בארץ ישראל.

בסיום הדינרים ניכרה תחושת רושם עמוק בקרב המשתתפים, כאשר הדברים שנאמרו על ידי גדולי ישראל הותירו רושם של אחריות גדולה ומחויבות מעשית להמשך חיזוק עולם התורה בארץ ישראל.

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )