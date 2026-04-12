מאות תלמידי ישיבת סלבודקה התכנסו אמש למסיבת חנוכה המסורתית שנערכה בראשות ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש | במהלכה, התחוללה דרמה של ממש כאשר הגר"ד לנדו הורה לשנות את מילות השיר אותו נוהגים מדי שנה לשורר במסיבה - כך שמילותיו יכוונו נגד היועצת המשפטית לממשלה שמתנכלת באופן תדיר וממושך לעולם התורה (חרדים)
עצרת זעקה המונית למען עולם התורה התקיימה היום בכניסה לירושלים, בה השתתפו לפי ההערכות מעל 300 אלף אנשים מכל רחבי הארץ בהובלת גדולי התורה | המשטרה חסמה צירים מרכזיים, כתבת חדשות הותקפה, שוטר נפצע בתאונה בדרך לאירוע (חרדים)
אלפי ילדים מבירת אנגליה - לונדון, התכנסו אתמול וקיימו תפילה וזעקה למען יושבי ארץ ישראל • במקביל נערכו חמישה דינרים שונים בבתי הנגידים הגדולים אשר נרתמו למען לומדי התורה בארה"ק | היום השני למסע קרן עולם התורה (חדשות חרדים)
כפי שנחשף כאן לראשונה, במעלה החמישה יתכנסו אדמו"רים וראשי ישיבות חסידיים – לדיון רחב בנוגע למשבר הגיוס, ללא נציגים פוליטיים ועם השפעות על יחסי הממשלה והחרדים |בדיונים, יעלה מתווה חוק הגיוס העתידי והאם הוא יכיל סנקציות ומכסות |כפי שדיווחנו בזמן הכינוס החסידי יתקיים בבני ברק גם כינוס ראשי ישיבות בראשותו של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו | כל הפרטים (חרדים)
בצה"ל לא מכחישים כי בשבועות הקרובים וביתר שאת בימי בין הזמנים, יחלו צעדי אכיפה משמעותיים כנגד עולם התורה, ושוטרים צבאיים יעצרו בחורי ישיבות בצמתים ברחבי הארץ | הבחורים שנמצאים בסערה על רקע אי-הוודאות ותחושת הרדיפה קיבלו הנחיות מותאמות לימי בין הזמנים | ההנחיות המלאות (חרדים)
בכנסת התקיים היום דיון בוועדה לביקורת המדינה אליה הוזמנו נציגי צה"ל כדי לפרט את המהלך של הצבא נגד לומדי התורה הקדושה שייעצרו מעתה כאחרוני העבריינים | "הקמנו פלוגה ייעודית חדשה" - והכל בשביל לעצור חרדים (חרדים)
שעות לפני המראתו של ראש הממשלה לוושינגטון, שנדחתה ברקע לחץ גובר מצד הסיעות החרדיות לראות התקדמות בסידור מעמדם של תלמידי הישיבות - הציג בשעות אחר הצהרים יו"ר ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין את טיוטת החוק (עולם הישיבות, בארץ)
עשרות ראשי ישיבות התאספו לכינוס חירום בביתו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שהשמיע את זעקת עולם התורה מול המערכת המשפטית שהניפה את חרב הגזירות והקיצוצים | הגר"ד העביר מסר ברור: "הממשלה עדיין אינה פותרת את הדבר, וכל העת דעתנו נתונה על דבר זה ואיננו יכולים לעמוד מנגד" | סיקור ותיעוד (בארץ)