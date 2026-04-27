מנהיג הפלג הרצ"פניקים, הגר"צ פרידמן, הורה לפעיליו לצאת מחר להפגנה זועמת בעקבות מעצרו של בחור ישיבה בהרצליה. המעצר בוצע על ידי המשטרה הצבאית כשהבחור מואשם באי התייצבות בלשכת הגיוס. בסביבת הרב פרידמן מסרו לצוות מעייריב, כי ההחלטה על ההפגנה התקבלה לאחר שהתברר כי המשטרה הצבאית חידשה את גל המעצרים של תלמידי ישיבות. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

בלעדי: סאגה עם סוף ביזארי

מאחורי הקלעים בדרמה סביב בחינות הנשים ברבנות הראשית, התחוללה מיני דרמה נוספת כשלאף אחד מהרבנים - הדיינים המפקחים על הבחינות לא התאפשר לפקח וללוות את המבחן של הנשים על פי הנוהל המקובל של תמיכה במבחן במקרה של שאלות הבנה והבהרה וכדומה. רק אחרי עיכוב משמעותי הרב הראשי הגאון רב קלמן בר נאלץ התנדב בעצמו לפקח על מבחן הנשים שכאמור נעשה לפי הוראת בג"ץ. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

ראש הממשלה נתניהו קיים אתמול דיון מצומצם, שבסיומו הוחלט על ביטול הילולת הרשב"י בל"ג בעומר במירון. הדיון היה טעון במיוחד כשחבר הכנסת מאיר פרוש דרש לאפשר את קיום ההילולה בעוד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוביל את ההתנגדות ורה"מ קיבל את ההחלטה שהובילה להתפטרותו של הפרויקטור יוסי דייטש. כל הפרטים מהדיון הסוער - במהדורת מעייריב שלפניכם.

זעקת האברכים - קריאת השכמה לח"כים החרדים

בעולם התורה עוקבים בדאגה אחרי הפעילות האינטנסיבית של חברי הכנסת החרדים, שמאז פורסמו גזירות בג"ץ עסוקים ללא הרף בשינה איכותית ושיגור הודעות גינוי לשופטי העליון שחשים זעזוע עם כל הודעת גינוי של גפני או דרעי. אברכים רבים ששוחחו עם צוות מעייריב הביעו דאגה אמיתית וחשש של ממש ממה שיקרה בשבועות הקרובים, וצוות מעייריב כאן כדי לתת לחברי הכנסת שלנו כמה רעיונות.

הרעיון הראשון שלנו זה להפסיק לישון בתור התחלה ולהבין ששלילת הנחות בארנונה וסבסוד מעונות יום למשפחות אברכים אמור לגרום להם להפוך שולחנות בכל החזיתות - הדיפלומטיות ושאינן כאלה, ולהבהיר לראש הממשלה שאופציית בנט ולפיד על השולחן. עולם התורה זקוק ליבנה וחכמיה ואם חכמי חלם בכנסת לא מבינים את זה - שימצאו תפקיד אחר. הטור המלא - במהדורת מעייריב שלפניכם.

בלעדי: ספר נביא מפחיות קולה?

יוזמה מפתיעה של בחור ישיבה יצירתי הובילה להכנסת נביא חדש להיכל הישיבה ומעשה שהיה כך היה. בישיבת נר זרח במושב עוצם שבנגב, קיימות כמו בכל ישיבה כמעט, מכונת פחיות שמשרתת את הבחורים. אחד הבחורים החשובים בישיבה הגה לפני למעלה משנתיים רעיון מבריק: את הפחיות שממילחא נרכשות ומושלכות לפח, יאגרו בפחי ענק מיוחדים ובכסף דמי הפיקדון הישיבה תוכל להתחדש בנביא מהודר וחדש. כל הפרטים בפרסום ראשון - במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם.