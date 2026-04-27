מעייריב

המעצרים חזרו לרחובות החרדים - ואיתם ההפגנות: סיקור נרחב | פרסום ראשון: כך נאלץ הרה"ר ללוות בעצמו את הנבחנות ברבנות | נתניהו הכיע: הילולת הרשב"י תשפ"ו במירון בוטלה - הפרויקטור החרדי הגיב בהתפטרות | האברכים כבר לא מוכנים לשתוק: אם הח"כים לא יעילים - שיתפטרו | בלעדי: מכונת הפחיות שהניבה לישיבת נר זרח - עוצם... נביא מהודר על קלף (מעייריב)

ויחזור להפגנתו

מנהיג הפלג הרצ"פניקים, הגר"צ פרידמן, הורה לפעיליו לצאת מחר להפגנה זועמת בעקבות מעצרו של בחור ישיבה בהרצליה. המעצר בוצע על ידי המשטרה הצבאית כשהבחור מואשם באי התייצבות בלשכת הגיוס. בסביבת הרב פרידמן מסרו לצוות מעייריב, כי ההחלטה על ההפגנה התקבלה לאחר שהתברר כי המשטרה הצבאית חידשה את גל המעצרים של תלמידי ישיבות. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

בלעדי: סאגה עם סוף ביזארי

מאחורי הקלעים בדרמה סביב בחינות הנשים ברבנות הראשית, התחוללה מיני דרמה נוספת כשלאף אחד מהרבנים - הדיינים  המפקחים על הבחינות לא התאפשר לפקח וללוות את המבחן של הנשים על פי הנוהל המקובל של תמיכה במבחן במקרה של שאלות הבנה והבהרה וכדומה. רק אחרי עיכוב משמעותי הרב הראשי הגאון רב קלמן בר נאלץ התנדב בעצמו לפקח על מבחן הנשים שכאמור נעשה לפי הוראת . כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

מתפטר?

קיים אתמול דיון מצומצם, שבסיומו הוחלט על ביטול הילולת הרשב"י בל"ג בעומר ב. הדיון היה טעון במיוחד כשחבר הכנסת מאיר פרוש דרש לאפשר את קיום ההילולה בעוד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוביל את ההתנגדות ורה"מ קיבל את ההחלטה שהובילה להתפטרותו של הפרויקטור יוסי דייטש. כל הפרטים מהדיון הסוער - במהדורת מעייריב שלפניכם.

זעקת ה - קריאת השכמה לח"כים החרדים

בעולם התורה עוקבים בדאגה אחרי הפעילות האינטנסיבית של חברי הכנסת החרדים, שמאז פורסמו גזירות בג"ץ עסוקים ללא הרף בשינה איכותית ושיגור הודעות גינוי לשופטי העליון שחשים זעזוע עם כל הודעת גינוי של גפני או דרעי. רבים ששוחחו עם צוות מעייריב הביעו דאגה אמיתית וחשש של ממש ממה שיקרה בשבועות הקרובים, וצוות מעייריב כאן כדי לתת לחברי הכנסת שלנו כמה רעיונות.

הרעיון הראשון שלנו זה להפסיק לישון בתור התחלה ולהבין ששלילת הנחות בארנונה וסבסוד מעונות יום למשפחות אברכים אמור לגרום להם להפוך שולחנות בכל החזיתות - הדיפלומטיות ושאינן כאלה, ולהבהיר לראש הממשלה שאופציית בנט ולפיד על השולחן. עולם התורה זקוק ליבנה וחכמיה ואם חכמי חלם בכנסת לא מבינים את זה - שימצאו תפקיד אחר. הטור המלא - במהדורת מעייריב שלפניכם.

בלעדי: ספר נביא מפחיות קולה?

יוזמה מפתיעה של בחור ישיבה יצירתי הובילה להכנסת נביא חדש להיכל הישיבה ומעשה שהיה כך היה. ב שבנגב, קיימות כמו בכל ישיבה כמעט, מכונת פחיות שמשרתת את הבחורים. אחד הבחורים החשובים בישיבה הגה לפני למעלה משנתיים רעיון מבריק: את הפחיות שממילחא נרכשות ומושלכות לפח, יאגרו בפחי ענק מיוחדים ובכסף דמי הפיקדון הישיבה תוכל להתחדש בנביא מהודר וחדש. כל הפרטים בפרסום ראשון - במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם.

7
חוץ מטענות רדודות נגד הנציגים שלנו שנלחמים בקרב מאסף נגד בגץ , יש לך עוד מה לייעץ להם? "חכם גדול". ובלי קשר, אצלנו גדולי ישראל ממנים את הנציגים, אם זה לא טוב לך את יכול להצביע לליכוד / בנט / גנץ / טיבי. אף אחד לא חייב אותך להצביע ג.
דוד
הנציגים "שלנו" לא הצליחו להעביר חוק גיוס טענות ממש "רדודות" איפה הם נלחמו בדיוק חוץ מהודעות נזעמות לתקשורת
אדם
אם היית מקשיב, היית מבין שאף אחד לא קרא לא להצביע למפלגות החרדיות, ואף אחד לא איים ללכת לשדות זרים. יש צדיק אחד בסדום שזועק מנהמת ליבו (איצלה אברך משי. אם היית רואה איזה שטייגען הוא עושה מידי יום) ומשמיע את זעקת האברכים שקולם לא נשמע בשנתיים האחרונות. רוב הקיצוצים בסוף נופלים על האברכים הצעירים. מה
שלמה
6
הלוואי שכולם היו צועקים את צעקתינו כמוך תמשיך בכל הכח
יוסי
5
תודה על הזעקה שכבר זועקת עשורים ורק עכשיו מתחילה לקבל קול על חידלון המעש של החכ"ים החרדים שלא דואגים לשום דבר לא לציבור ששלח אותם ולא לכלל ישראל אלא לכסאות מרופדות עור. נשמח שתמשיך לזעוק זעקה זו
יהודה
4
מה שאמרתם על הח"כים, ממש, כל מילה בסלע, זה מה שכולם מרגישים
יענקי
3
טוב מאוד!!! יישר כח. אל תרפה. אנחנו לא עדר עיזים והגיע הזמן שיפסיקו להתייחס אלינו ככאלה. הח"כים לוקחים אותנו כמובן מאליו (ועל זו גאוותינו. אנחנו בני תורה והפתקים שלנו בקלפי הם לא לנציגים אלא לריבונו של עולם) ואולי שכחו מי שלח אותם ולמען מה. הדד ליין של בג"ץ הוא לא למשרד התחבורה אלא לחברי הכנסת שלנו
זעקת האברכים
2
וואו, רואים שהדברים של איצלה יוצאים מן הלב
מרים כהנא
1
חדי אוזן ישימו לב שהרעיון שלו ללמוד מבן גביר נאמר בתוכנית של אתמול על ידי העורך של מעייריב יהודה גליקמן. איצלה ויהודה - אתם עושים עבודת קודש. אין לכם מושג איזה השפעה יש לתוכנית שלכם. דווקא כי אתם לא מהפכנים אלא משמשים כ"פה של המגזר"
