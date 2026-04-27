ישיבת נר זרח עוצם

ישיבת נר זרח היא ישיבה ליטאית מובילה הממוקמת במושב עוצם שבדרום הארץ. הישיבה ננחשבת לחלק מרשת הישיבות של אורחות תורה שנוסדו על ידי מנהיג הציבור החרדי מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל והיא מהווה מרכז תורני חשוב בקרב עולם הישיבות הליטאי. המוסד מתנהל על פי דרך הלימוד הליטאית המסורתית ומושך אליו בחורי ישיבה מכל רחבי הארץ.

הישיבה עברה מסע מורכב עד להגיעה למיקומה הנוכחי במושב עוצם. בעבר הייתה ממוקמת במושב זרועה, אך בעקבות טענות להתנכלות מצד תושבים חילוניים במושב, החליטו מנהלי הישיבה להעתיק את מקומה למושב עוצם. המעבר אפשר למוסד להתרחב ולהגדיל את מספר התלמידים, תוך שמירה על אווירת הלימוד המיוחדת שמאפיינת את הישיבה.

בשנים האחרונות זוכה ישיבת נר זרח לסיקור תקשורתי נרחב בעקבות אירועים שונים. באחד המקרים הדרמטיים, כוחות משטרה פינו את הישיבה באמצע הפסקת צהריים לאחר שנמצא אקדח במתחם נטוש בסביבה. האירוע עורר דאגה בקרב התלמידים וההנהלה, אך הישיבה חזרה לפעילות רגילה לאחר שהמשטרה סיימה את הטיפול בממצא.

הישיבה מקיימת מעמדים מרכזיים בעולם התורה, כולל כינוסי יסוד לשיעורים חדשים שנערכים במעונו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. במעמדים אלו מתברכים התלמידים הנכנסים לישיבה, והדבר מעיד על המעמד הרם של המוסד בעיני גדולי ישראל. הישיבה שומרת על קשר הדוק עם ראשי הישיבות והרבנים המובילים בציבור הליטאי.

תלמידי ישיבת נר זרח ידועים בהתמדתם ובהישגיהם התורניים. במעמד מיוחד שנערך בישיבה, סיימו התלמידים 100 מסכתות לעילוי נשמת אחד מחבריהם שהלך לעולמו. בסיום הוקרא מכתב מיוחד מהגר"ג אדלשטיין, והדבר מעיד על הרוח התורנית והאחווה השוררת בין התלמידים. ישנם גם מקרים של תלמידים שהצליחו לסיים את כל הש"ס במהלך לימודיהם בישיבה.

באסרו חג נערך מעמד אדיר בהכנסת ספר תורה לישיבת נר זרח, שנתרם לעילוי נשמת ראש הישיבה ומייסדה הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל ורעייתו ע"ה. במעמד השתתפו גדולי ישראל וראשי ישיבות, והדבר הדגיש את מעמדה של הישיבה כמוסד תורני מרכזי. ההכנסת ספר תורה מהווה אבן דרך משמעותית בחיי הישיבה ומחזקת את הזיקה למייסדיה.

ראשי הישיבה מקפידים על שמירת המסורת התורנית הליטאית ועל טיפוח אווירת הלימוד המיוחדת. בשמחות משפחתיות של ראשי הישיבה, כמו חתונות ילדיהם, התלמידים מתחייבים לסיים מסכתות כהבעת כבוד והוקרה. הקשר ההדוק בין ראשי הישיבה לתלמידים מהווה חלק מרכזי באופי המיוחד של המוסד ובהצלחתו החינוכית.