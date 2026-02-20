הרב צבי פרידמן הוא דמות מוכרת בציבור החרדי, הפועל למען שמירת ערכי החינוך התורני המסורתי. הרב פרידמן ידוע בעמדותיו הנחרצות בנושאי חינוך ושמירה על טהרת הקודש במוסדות החינוך החרדיים, ומעורב בפעילות ציבורית בקרב קהילות חרדיות שונות.

פעילותו של הרב פרידמן כוללת מעורבות במוסדות חינוך תורניים, ובהם תלמודי תורה ומוסדות לימוד המקפידים על שמירת המסורת החרדית. במסגרת זו, הרב שותף לפעילויות חינוכיות שונות, כולל מעמדי בחינה ומבחנים לתלמידים בכיתות גבוהות, כפי שניכר מהקשר שלו למוסדות כמו תלמוד התורה על טהרת הקודש במודיעין עילית.

הרב פרידמן מקפיד על שמירת הלימוד באידיש ועל עומק העיון התורני, תוך שימת דגש על המשך המסורת החסידית והליטאית המסורתית. גישתו החינוכית מדגישה את החשיבות של לימוד מעמיק של מסכתות הש"ס ושמירה על אורח החיים החרדי המסורתי.

במסגרת פעילותו, הרב פרידמן שומר על קשרים עם גדולי תורה ורבנים מובילים בציבור החרדי, ביניהם הגאון הרב יהושע דוד טורצ'ין ואחרים. קשרים אלו מאפשרים לו להיות שותף למעמדים חשובים בחיי הקהילה החרדית ולהשפיע על עיצוב המדיניות החינוכית במוסדות שונים.

הרב פרידמן רואה חשיבות רבה בשמירה על טהרת החינוך ובהרחקת השפעות חיצוניות ממוסדות החינוך החרדיים. עמדה זו באה לידי ביטוי בפעילותו למען מוסדות המקפידים על סטנדרטים גבוהים של צניעות ושמירת המסורת, תוך דגש על לימוד תורה בלבד ללא תוספות של לימודים כלליים.