הרב קלמן בר - הרב הראשי לישראל

הרב קלמן מאיר בר משמש כרב הראשי האשכנזי לישראל, ומוביל את הרבנות הראשית לישראל יחד עם הראשון לציון. בתפקידו הוא עוסק בהכרעות הלכתיות מרכזיות, בהנהגה רוחנית של הציבור הדתי והחרדי בישראל, ובקידום נושאי דת ומדינה. הרב בר ידוע בגישתו המקצועית והאחראית לנושאים הלכתיים מורכבים, ובשמירה על מסורת ההלכה תוך מתן מענה לאתגרי התקופה.

במסגרת פעילותו הציבורית, מנהל הרב הראשי פינה שבועית באתר "בבלי" בה הוא מציג דברי תורה על פרשת השבוע. הפינה השבועית זוכה לתפוצה רחבה ומספקת זווית מיוחדת על הפרשה, תוך שילוב של תובנות הלכתיות ומסרים רלוונטיים לחיי היום-יום. דברי התורה של הרב בר מתאפיינים בבהירות, במקצועיות ובקשר הדוק לאקטואליה, ומגיעים לקהל רחב של לומדי תורה ומעוניינים בתוכן יהודי איכותי.

הרב הראשי פעיל בהובלת מועצת הרבנות הראשית לישראל ובקבלת החלטות מרכזיות בנושאים הלכתיים ציבוריים. בין היתר, הוא מוביל את הדיונים בנושאי כשרות, גיור, נישואין וגירושין, ומעורב בהכרעות הלכתיות הנוגעות לכלל הציבור בישראל. במהלך תקופת כהונתו, הרב בר עמד בראש מספר יוזמות לחיזוק מעמד הרבנות הראשית ולשיפור השירותים הדתיים לאזרחי ישראל.

בתקופת מלחמת חרבות ברזל, הרב הראשי הוציא מספר קריאות לציבור להרבות בתפילה ובזעקה למען חיילי צה"ל ולמען שחרור החטופים. הוא שיגר מכתבים אישיים לחטופות ששוחררו מעזה, והוביל יוזמות רוחניות לחיזוק הרוח הלאומית בתקופה קשה זו. הרב בר גם קרא לציבור להוסיף ימי צום ותפילה, תוך הדגשת החובה הדתית והמוסרית לעמוד לימין המדינה והחיילים.

הרב הראשי מעורב באופן פעיל בנושאים הקשורים למקומות הקדושים, ובמיוחד לכותל המערבי. הוא השתתף בדיונים בנושא החזרת אבני הכותל למקומן, ודרש לנהוג בקדושה ראויה באבנים שהוצבו בנקודות שונות ברחבי הארץ. בנוסף, הרב בר מוביל את ההתנגדות להחלטות בג"ץ הנוגעות לסמכויות הרבנות הראשית, ועומד על שמירת הסמכות ההלכתית של הרבנות בנושאים דתיים.

במסגרת תפקידו, הרב הראשי משתתף באירועים רבניים מרכזיים ברחבי הארץ, כולל הכתרות רבנים, ועידות הלכתיות, וכינוסים של רבני ערים. הוא נפגש באופן קבוע עם גדולי תורה מכל העדות והחוגים, ומקיים קשרים הדוקים עם מנהיגות רבנית בארץ ובעולם. הרב בר גם מוביל יוזמות לחיזוק הקשר בין הרבנות הראשית לבין קהילות יהודיות בתפוצות.

הרב קלמן בר ממשיך להוביל את הרבנות הראשית בתקופה מאתגרת, תוך שמירה על ערכי ההלכה והמסורת, ומתן מענה לצרכים המשתנים של הציבור הדתי בישראל. פעילותו הרבנית והציבורית משקפת מחויבות עמוקה לעם ישראל ולמדינת ישראל, ותרומה משמעותית לחיזוק הזהות היהודית והדתית במדינה.