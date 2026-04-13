בצל הפסקת האש עם איראן: מועצת הרבנות מודה לקב"ה ולשליחיו

במהלך כינוס מועצת הרבנות הראשית לישראל אמש (ראשון) הקריא נשיא מועצת הרבנות, הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר, החלטה מיוחדת של מועצת הרבנות להבעת תודה והודיה להשי"ת על הניסים הגדולים שאנו רואים בימים אלו.

בתוכן הדברים מודים חברי מועצת הרבנות לראש הממשלה, לחיילי צה"ל ולנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על היותם שליחים נאמים להגנת עם ישראל, ובירכו אותם בהצלחה רבה בכל מעשה ידיהם.

להלן נוסח הדברים כפי שנאמרו ע"י הרב קלמן בר:

"בשבח לבורא עולם ומקיימו, מועצת הרבנות הראשית רואה את ההשגחה של יושב בשמיים על עמו היושב בארץ הקודש, ומודה על הניסים שאנו חוזים בעינינו בימי מלחמה קשה זו.

"המועצה מברכת את מפקדי וחיילי צה"ל על המלחמה במסירות נפש ועל עמידתם האיתנה למען אחינו כל בית ישראל, המועצה שולחת חיזוק גם לראש הממשלה ולשרים שמנחים את מדיניות ההגנה על העם, ומוסיפה שיערה עליהם הקב"ה ממרום את אורו.

"ינחיל הקב"ה את כולם ישועה ועטרת ניצחון. המועצה שולחת תנחומיה למשפחות שאבדו את יקיריהם במלחמה זו הן למשפחות של חיילי צה"ל שמסרו נפשם למען העם והארץ, הן למשפחות שאבדו את יקיריהם בפיגועים שמטרתם לפגוע בתושבי ישראל. מתפללים על הפצועים שרופא כל בשר ירפא במהרה.

"ניתן תודה לנשיא ארה"ב מר דונלד טראמפ ולכל הסובבים אותו העומדים על משמר ארצינו והעולם, וכן לחיילי צבא ארה"ב שגם הם בשיתוף פעולה מלא עם חיילי ישראל נלחמים כנגד הרוע והרשע.

"בתפילה שיתקיים בנו ונתתי שלום בארץ ישראל ובעולם, ושמחת עולם לכל תושביה".