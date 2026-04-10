ההצהרות היוצאות מאיראן מבהירות לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי הפסקת האש שהשיג לטענתו אינה צפויה להחזיק לאורך זמן | שני וויכוחים עיקריים - המלחמה מול חיזבאללה והשליטה על מצרי הורמוז עשויים להחזיר את המלחמה מהר מן הצפוי (מדיני)
מלחמת "שאגת הארי" הסתיימה, אך ישראל בדרך למערכה קיומית חסרת תקדים | תחקיר ה'ניו יורק טיימס' חושף את כישלון תוכנית ההונאה בחדר המצב של טראמפ: המשטר בטהרן שרד, 440 קילוגרמים של אורניום מועשר מחכים במחסנים, והמלחמה המכריעה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של מתי - ואולי תוך שבועות בודדים (מגזין)
עם צאת החג, ערך האדמו"ר מדארג את טיש נעילת החג בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | בכל התקופה האחרונה, בשל המצב הביטחוני העתיק האדמו"ר את הטישים אל היכל בית המדרש, הנחשב למוגן ובטוח יותר מהמבנה הארעי המשמש בדרך כלל לעריכת הטישים | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש ועורר את קהל החסידים להמשיך ולהתחזק בתפילה לישועת הכלל ולבטוח תמיד בבורא עולם (חסידים)
משמרות המהפכה הקימו 'מסדרון בטוח' במיצר הורמוז, אך חברות הספנות מסרבות לחזור • תקיפות נמשכות במתקני נפט ובלבנון • טראמפ מאיים: 'הירי יתחיל, גדול יותר וחזק יותר' | המשא ומתן באסלאמאבאד מתקיים על רקע חוסר ודאות (העולם הערבי)
צפו בתיעוד מיוחד משריפת החמץ של הרבי מגור בערב הפסח • עם הפסקת האש וסיום מבצע "שאגת הארי", הורה האדמו"ר באופן חריג לקיים לימודים ב"אסרו חג" כדי להשלים את ביטול התורה • בצל החזרה לשגרה: הנס הכביר בערד, לאחר שהטיל האיראני פגע בלב השכונה החסידית והאירוע הסתיים ללא אבדות בנפש (חסידים)
נשיא ארה"ב טראמפ מזהיר כי הכוחות האמריקאים יישארו במזרח התיכון עד קיום ההסכם המלא עם איראן|טראמפ שיגר מסר חד משמעי ומאיים לאיראן "אם זה לא יקרה - הירי יתחיל, גדול יותר וחזק יותר" |לדבריו, הוסכם שלאיראן לא יהיו נשק גרעיני, ומצרי הורמוז יהיו פתוחים ובטוחים | הדברים המלאים (חדשות, בעולם)
סיכום נתוני "שאגת הארי" נחשף: עשרות אלפי אזעקות שטפו את ישראל תחת מתקפה איראנית חסרת תקדים | המלחמה גבתה את חייהם של עשרות אזרחים ולוחמים, כשהעורף הישראלי מתמודד עם מאות זירות רסיסים וטילי מצרר קטלניים (בארץ)