יועץ המנהיג העליון: "המצור הימי נחשב למלחמה - נשבור אותו"

מחסן רזאאי, יועצו הצבאי הבכיר של המנהיג העליון של איראן, שיגר הבוקר (שני) איום חריף וישיר כלפי ארצות הברית, כשהוא מזהיר מפני המשך המצור הימי שמטילה וושינגטון על הרפובליקה האיסלאמית. בראיון לתקשורת הערבית, הבהיר רזאאי כי "מבחינתנו המצור הימי האמריקאי נחשב למלחמה", והוסיף כי הפסקת האש הנוכחית היא "חד-צדדית" ולכן לאיראן "אין כל מחויבות כלפיה".

דבריו של רזאאי מגיעים על רקע המתיחות הגוברת במזרח התיכון, כאשר ארצות הברית מפעילה לחץ כלכלי וצבאי כבד על טהראן. היועץ הצבאי הבהיר כי איראן לא תישאר בחיבוק ידיים מול הפעולות האמריקאיות: "העולם לא צריך לחשוב שהאמריקאים מנהלים מלחמה במיצרים ואנחנו מחכים בשקט. זו זכותנו הטבעית להכות באמריקאים ולשבור את המצור הימי". "ים עומאן יהפוך לבית קברות" בסיום דבריו, שיגר רזאאי אזהרה מפורשת לכוחות האמריקאיים הפועלים באזור: "אני ממליץ לאמריקאים לסגת בעצמם, לפני שים עומאן יהפוך לבית קברות לספינות שלהם". האיום המפורש מצביע על כוונה איראנית להסלים את העימות הימי מול הצי האמריקאי, במידה והמצור לא יוסר. ליברמן: 'עמאר יהיה שר הביטחון הלאומי הבא' דוד קליין | 14:14 טראמפ מאבד סבלנות במקביל לאיומים האיראניים, הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ מגלה חוסר סבלנות חריף מהתנהלותה של איראן במשא ומתן. אמש (ראשון) פרסם טראמפ ברשתות החברתיות מפה של המזרח התיכון, עליה מורכב דגל ארצות הברית ומשורטטים חיצים אדומים המכוונים ממספר כיוונים לעבר שטחה של איראן. "עבור איראן השעון מתקתק וכדאי להם לזוז מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום", הזהיר הנשיא.

הציוץ של טראמפ, הלילה

ישראל: "תהיה פעולה משותפת"

בישראל מעלים כוננות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. אתמול (ראשון) שוחח ראש הממשלה בנימין נתניהו עם טראמפ בטלפון בשיחה שנמשכה יותר מחצי שעה, במהלכה דנו השניים גם באפשרות של חידוש הלחימה באיראן. גורם ישראלי מסר לתקשורת כי "אם טראמפ יאפשר את חידוש התקיפות, אלו יהיו תקיפות משותפות לשני הצבאות".

לדברי הגורם, בישראל מעוניינים לתקוף מטרות של תשתיות אנרגיה לאומיות איראניות. המהלך יהווה מכה כלכלית קשה למשטר בטהראן, שכבר כעת מתמודד עם סנקציות כבדות. כידוע, איראן מנסה לעקוף את העיצומים המערביים באמצעות רשתות קריפטו ושיטות נוספות, אך הלחץ הכלכלי ממשיך לגבור.

המתיחות הגוברת במזרח התיכון מעלה חששות כבדים מפני הסלמה צבאית רחבת היקף. האיומים ההדדיים בין איראן לארצות הברית, לצד הכוננות הישראלית, מצביעים על כך שהאזור עומד בפני ימים מכריעים שעשויים לקבוע את פני המציאות לשנים הבאות.