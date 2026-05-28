אוריך מתלוצץ על החלטת היועמ"שית: 'ויתרה לי על הוצאה להורג'

יונתן אוריך, יועצו לשעבר של ראש הממשלה, הגיב היום (חמישי) בסרקזם להחלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה להגיש נגדו כתב אישום בפרשת הדלפת המסמכים לעיתון הגרמני 'בילד'. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, כתב אוריך: "קטע שהיועמ"שית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג".

כזכור, היועצת המשפטית הודיעה על החלטתה להגיש כתב אישום הכולל שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וכן עבירה של השמדת ראיה. מדובר בפרשה שעוררה סערה רבה בחודשים האחרונים, על רקע החשדות כי הודלפו מסמכים מסווגים לתקשורת הזרה במהלך המלחמה.

בן כספית: 'בקטאר היית מתנדנד על החבל'

לפוסט הסרקסטי של אוריך הגיב העיתונאי בן כספית בחריפות: "אם זה היה הפוך, בקטאר כבר היית מתנדנד על החבל". התגובה התייחסה לטענות שהועלו בעבר נגד אוריך בנוגע לקשריו עם גורמים קטאריים.

יצוין כי עמית חדד ונועה מילשטיין, הפרקליטים של אוריך, מסרו בתגובה להחלטת הפרקליטות: "החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בתיק הבילד היא החלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד".