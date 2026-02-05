בצעד חריג, הפך בית המשפט המחוזי את ההחלטה הקודמת והרחיק את יונתן אוריך ממרכז העצבים של המדינה. השופט חשף בדיון: אוריך החליף טלפון יום אחרי המעצר ולא סיפק הסבר - "מדובר בחשד בעוצמה גבוהה, אי אפשר להחזירו לזירת העבירה" | החלטה דרמטית בפרשת ההדלפה (בארץ)
נשיא בית המשפט השלום מתח ביקורת קשה על התנהלות המשטרה בפרשייה החדשה שנחשפה בראיון של פלדשטיין ל'כאן 11' | השופט קבע כי עדותו של פלדשטיין היא "משענת קנה רצוץ", ואמר כי לא ברור לו מהו החשד נגד מנצור | השופט קבע כי הם אינם מורחקים מלשכת ראש הממשלה (חדשות)
לאחר שגם ראש הסגל שלו עוכב השבוע לחקירה, ראש הממשלה נתניהו, יוצא להגנת יועציו ועוזריו ובוחר לתקוף את מערכת אכיפת החוק: "מנסים לסחוט אותם בגללי, הם רוצים לראות מה יש להם בנייד" | צפו בדבריו (חדשות פוליטי)
״סעיף 121 לדין הפלילי קובע במפורש", כתב בנט כנגד יועצי נתניהו, "שאדם שמחבל בכוונת תחילה ביחסים של ישראל עם מדינה אחרת דינו עד מאסר עולם. זה בדיוק מה שעשו אנשי נתניהו כשהם חיבלו בזדון ביחסים שלנו עם מצרים״ (חדשות)
דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין הראה התכתבויות שהוכיחו כי על אף הכחשותיו של ראש הממשלה, השניים עבדו בצמוד עד שעות ספורות לפני מעצרו | פלדשטיין סיפר גם על תיעוד וידאו לפיו שר הביטחון לשעבר יואב גלנט התנהג באלימות כלפי מאבטחים | "אני מעריך שגלנט ידע שאוספים עליו חומרים", התבטא הדובר לשעבר (בארץ)
לאחר שהעיד על פגישה לילית בעייתית עם ראש הסגל של רה"מ צחי ברוורמן, גורמי אכיפה בכירים אומרים כי דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין הוא "עד בעייתי" | לדבריהם, "הוא החליף גרסאות והן מתפתחות" | פלדשטיין סירב להסגיר את ברוורמן בחקירה, וטען: "אם תיפתח תיבת הפנדורה הזו, לא השב"כ ולא אף גוף אחר יוכל לשמור עליי" (משטרה)
אלי פלדשטיין, חושף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ידע על המסמך המסווג וכי נתניהו הוא זה שעמד מאחורי הדלפתו לעיתון הגרמני בילד | לדבריו, הטענה הרשמית של לשכת ראש הממשלה בנושא "היא שקר" | פלדשטיין אישר כי הפנייה לעיתון זר נועדה לעקוף את הצנזורה בישראל, וטען כי זו "פרקטיקה מוכרת" (בארץ)
אלי פלדשטיין - לשעבר דובר ראש הממשלה - הציג הערב את גרסתו בפרשת הדלפת המסמכים הסודיים שבה הוא נאשם | "צחי ברוורמן אמר לי שיוכל לכבות את זה", העיד פלדשטיין | על השבעה באוקטובר: "ביקשו ממני למחוק את המילה אחריות סביב רה"מ מהשיח הציבורי" | נתניהו הכחיש: "מדובר במסכת ארוכה של טענות שקריות וממוחזרות" (חדשות, פוליטי)
הערב נחשפו הודעות חדשות בציר שבין אלי פלדשטיין לבין שרוליק איינהורן. על פי מידע שמתפרסם הערב, יונתן אוריך היה שותף להעברת המסרים | "לו אני או מישהו מסביבת ראש הממשלה, היה יודע שאלי פלדשטיין מדברר את קטאר בישראל תוך כדי הונאת ענק של עיתונאים - הוא היה עף מהחלון", הגיב אוריך לחשיפה (פוליטי מדיני)
שנה לאחר חשיפת הפרשה הביטחונית, המחוזי קבע: בדומה להקלות להן זכה אלי פלדשטיין, התנאים המגבילים על ארי רוזנפלד בוטלו בשל התמשכות החקירה | החשד: הדלפת מסמכים סודיים לעיתון זר, שרשרת המעורבים: מיועץ ראש הממשלה עד הנגד במודיעין (בארץ)
ברקע הסערה סביב היעלמות הטלפון הנייד של הפצ"רית העצורה תומר ירושלמי, הערב דווח כי זמן קצר אחרי מעצרו של דובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין, מחק יונתן אוריך את כל המידע מהטלפון שלו וביצע איפוס הגדרות יצרן | לטענתו, "בכלל לא ידעתי על המעצר, אני עושה זאת מדי פעם כדי להימנע מהאזנות" (משפט)
תחקיר עיתונאי על פרשת "קטאר-גייט" מגלה כי דובר רה"מ אלי פלדשטיין טען שלא ידע כי המסרים שקידם נכתבו כחלק מקמפיין פרו-קטארי שנכתב לכאורה על ידי מקורב ותיק לראש הממשלה | למרות קרב הגרסאות יועצו הבכיר של נתניהו, יונתן אוריך, מכחיש כל קשר למהלך (בארץ)