"מנגל בלשכה": כתב האישום נגד אוריך מעורר מלחמת תגובות

החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו לשעבר של ראש הממשלה, בפרשת הדלפת המסמכים לעיתון 'בילד', עוררה היום (חמישי) סערה פוליטית חריפה. כתב האישום כולל שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וכן עבירה של השמדת ראיה.
בעוד נציגי הימין תוקפים בחריפות את ההחלטה ומכנים אותה "רדיפה פוליטית", יצאו נציגי האופוזיציה בתגובות חריפות כנגד ראש הממשלה שממשיך להעסיק את אוריך בלשכתו. יו"ר יש עתיד לשעבר נפתלי בנט אף השווה את המצב לפרשת מרדכי ואנונו.
בנט: "כמו ואנונו - אסור להתקרב ללשכה"
נפתלי בנט פרסם תגובה חריפה במיוחד, בה כתב: "כמו שלמרדכי ואנונו אסור להתקרב ללשכת ראש הממשלה - כך גם ליונתן אוריך. יועצו הקרוב של ראש הממשלה בגד במדינת ישראל והואשם היום במעשים עם כוונה לפגוע בבטחון המדינה".
בנט המשיך והוסיף: "זו הבגידה החמורה בתולדות ישראל, מכיוון שהיא נעשתה מתוך לשכת ראש הממשלה, קודש הקודשים של בטחון ישראל. ראש ממשלה שבטחון ישראל חשוב לו היה מוקיע את הבוגדים בבושת פנים, ומרחיק אותם מיד מלשכתו".
אוריך לא השאיר את הדברים בלי מענה, והגיב בסרקזם: "נפתול (ליאור חורב) בנט צייץ שאסור לי להיכנס ללשכת ראש הממשלה. קודם כל, סבבה על דעתך. היא חשובה לנו. שנית, אם שקרן ונוכל כמוך, שביצע את ההונאה הגדולה ביותר בתולדות המדינה, ישב יותר מעשר דקות על כיסא ראש הממשלה באקווריום - אני הקטן יכול לפתוח שם מנגל עוד היום".
הימין: "רדיפה משפטית חסרת תקדים"
שר האנרגיה אלי כהן מסר: "ההחלטה להגיש כתב אישום נגד אוריך היא צעד נוסף ברדיפה המשפטית נגד הימין. הניסיון לייחס לו כוונה לפגיעה בביטחון המדינה הוא מופרך ואני בטוח שהתיק יתפורר בבית המשפט".
שר התחבורה מירי רגב הצהירה: "אני מכירה את יהונתן אוריך שנים רבות. תמיד פועל במסירות ובמקצועיות לצידו של ראש הממשלה. לייחס לו כוונה לפגיעה בבטחון המדינה זהו דבר מופרך ומנותק. אין הסבר הגיוני לטענה הזו מלבד רדיפה כנגד הימין, כנגד רוה"מ ואנשי לשכתו".
שר החוץ ישראל כ"ץ תקף: "מסתירים מהקבינט מסמך קריטי שנתפס בעזה - והיועמ"שית מאשימה אחרים בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. אין עדות חזקה מזו להפיכת מערכת אכיפת החוק לכלי פוליטי. הרדיפה הזו אינה צדק - היא ניסיון הפחדה שנמשך כבר שנים".
השר אופיר כץ תקף את היועמ"שית במילים חריפות: "הביקורת של 'מגיני הדמוקרטיה' על הקואליציה שלנו היא שאנחנו רוצים לפגוע במערכת אכיפת החוק. אבל המציאות היחידה היא, שהכוח הבלתי מוגבל, נמצא אצל המערכת הזו. יועצת משפטית לממשלה שמתפקדת כיו"ר אופוזיציה, נלחמת בחירוף נפש נגד כל מי שקשור לקואליציה הזו".
השר עמיחי שקלי כתב: "האנרכיסטית מיארה, שמתגלה כפנאטית יותר משקמה ברסלר, יולנדה יבור ועמי דרור יחד, חצתה הבוקר רוביקון נוסף בכתב האישום ההזוי נגד יהונתן אוריך - כתב אישום שיצטרף לפח האשפה שמלווה את מרבית צעדיה".
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצהיר: "לא מאמין למילה אחת שיוצאת מהפה של גלי בהרב מיארה. יונתן אוריך הוא אוהב ישראל, מקצוען, שהיועצת המפוטרת שנמצאת במסע ציד, רוצה להרחיק אותו בכל מחיר מלשכת ראש הממשלה".
האופוזיציה: "שחיתות וריקבון"
יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד מסר: "ראש הממשלה לא יכול לחבק בנאדם שמואשם בפגיעה מכוונת במדינת ישראל. המעגל הפנימי ביותר של ראש הממשלה טובע בשחיתות, ריקבון וקידום אינטרסים אישיים במקום האינטרסים של הציבור".
ח"כ נעמה לזימי תקפה: "מפלגה שהפכה לארגון פשע, היא מפלגה בה ראש הארגון, הנאשם בפלילים, הקיף את עצמו בסוכנים זרים שפגעו בבטחון המדינה עבור בצע כסף, בזמן מלחמה בה חיילים מחרפים נפשם וחטופים מעונים - ואף אחד לא אומר 'חלאס! טירוף! תעופו לנו מהבית הפוליטי!'".
לזימי הוסיפה בפוסט נפרד: "מכל האנשים במדינה קטאר הגיעה לשלושה יועצים ועובדי לשכת ראש הממשלה. ממש פלא לא מוסבר. אותה קטאר שהפכה למדינת החסות של חמאס, שכספה מימן את מפעל הטרור הרצחני שהביא עלינו את השבעה באוקטובר".
ח"כ גדי איזנקוט הצהיר: "החלטת הפרקליטות להעמיד לדין את היועץ הקרוב ביותר לרה"מ, בגין פגיעה בביטחון המדינה, לאחר שסיכן את המקור המודיעיני הרגיש ביותר כדי לטשטש את רצח ששת החטופים במנהרה על ידי ארגון חמאס - היא תזכורת לכך שנתניהו לא התנער ממנו עד לרגע זה".
הפרקליטים: "תיק מחורר ומיותר"
עמית חדד ונועה מילשטיין, הפרקליטים של אוריך, מסרו בתגובה: "החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בתיק הבילד היא החלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד".
הפרקליטים הוסיפו: "כבוד השופט הנשיא מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע שאין בדל ראייה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה. במקום לסגור תיק שאין לו בסיס, כפי שהיה ראוי, הפרקליטות נאחזת בכוח בתיק מחורר ומיותר".
כזכור, אוריך עצמו הגיב בסרקזם להחלטת היועמ"שית, וכתב: "קטע שהיועמ"שית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג". העיתונאי בן כספית השיב לו בחריפות: "אם זה היה הפוך, בקטאר כבר היית מתנדנד על החבל".
