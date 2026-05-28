"מנגל בלשכה": כתב האישום נגד אוריך מעורר מלחמת תגובות

החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו לשעבר של ראש הממשלה, בפרשת הדלפת המסמכים לעיתון 'בילד', עוררה היום (חמישי) סערה פוליטית חריפה. כתב האישום כולל שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וכן עבירה של השמדת ראיה.

בעוד נציגי הימין תוקפים בחריפות את ההחלטה ומכנים אותה "רדיפה פוליטית", יצאו נציגי האופוזיציה בתגובות חריפות כנגד ראש הממשלה שממשיך להעסיק את אוריך בלשכתו. יו"ר יש עתיד לשעבר נפתלי בנט אף השווה את המצב לפרשת מרדכי ואנונו.

בנט: "כמו ואנונו - אסור להתקרב ללשכה"

נפתלי בנט פרסם תגובה חריפה במיוחד, בה כתב: "כמו שלמרדכי ואנונו אסור להתקרב ללשכת ראש הממשלה - כך גם ליונתן אוריך. יועצו הקרוב של ראש הממשלה בגד במדינת ישראל והואשם היום במעשים עם כוונה לפגוע בבטחון המדינה".

בנט המשיך והוסיף: "זו הבגידה החמורה בתולדות ישראל, מכיוון שהיא נעשתה מתוך לשכת ראש הממשלה, קודש הקודשים של בטחון ישראל. ראש ממשלה שבטחון ישראל חשוב לו היה מוקיע את הבוגדים בבושת פנים, ומרחיק אותם מיד מלשכתו".

אוריך לא השאיר את הדברים בלי מענה, והגיב בסרקזם: "נפתול (ליאור חורב) בנט צייץ שאסור לי להיכנס ללשכת ראש הממשלה. קודם כל, סבבה על דעתך. היא חשובה לנו. שנית, אם שקרן ונוכל כמוך, שביצע את ההונאה הגדולה ביותר בתולדות המדינה, ישב יותר מעשר דקות על כיסא ראש הממשלה באקווריום - אני הקטן יכול לפתוח שם מנגל עוד היום".

הימין: "רדיפה משפטית חסרת תקדים"

שר האנרגיה אלי כהן מסר: "ההחלטה להגיש כתב אישום נגד אוריך היא צעד נוסף ברדיפה המשפטית נגד הימין. הניסיון לייחס לו כוונה לפגיעה בביטחון המדינה הוא מופרך ואני בטוח שהתיק יתפורר בבית המשפט".

שר התחבורה מירי רגב הצהירה: "אני מכירה את יהונתן אוריך שנים רבות. תמיד פועל במסירות ובמקצועיות לצידו של ראש הממשלה. לייחס לו כוונה לפגיעה בבטחון המדינה זהו דבר מופרך ומנותק. אין הסבר הגיוני לטענה הזו מלבד רדיפה כנגד הימין, כנגד רוה"מ ואנשי לשכתו".

שר החוץ ישראל כ"ץ תקף: "מסתירים מהקבינט מסמך קריטי שנתפס בעזה - והיועמ"שית מאשימה אחרים בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. אין עדות חזקה מזו להפיכת מערכת אכיפת החוק לכלי פוליטי. הרדיפה הזו אינה צדק - היא ניסיון הפחדה שנמשך כבר שנים".