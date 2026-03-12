בצעד חריג, הפך בית המשפט המחוזי את ההחלטה הקודמת והרחיק את יונתן אוריך ממרכז העצבים של המדינה. השופט חשף בדיון: אוריך החליף טלפון יום אחרי המעצר ולא סיפק הסבר - "מדובר בחשד בעוצמה גבוהה, אי אפשר להחזירו לזירת העבירה" | החלטה דרמטית בפרשת ההדלפה (בארץ)
המשטרה מבקשת להאריך ב-60 יום את המגבלות על יונתן אוריך, כולל איסור כניסה ללשכת רה"מ • במוקד: הקשר לחברת 'פרספשן' שבבעלות ישראל איינהורן, המוגדר בבקשה כ"עבריין נמלט" שמתחמק מחקירה • "קיים חשש לעקיפת איסור הקשר בין המעורבים" (בארץ, חוק ומשפט)
אלי פלדשטיין, חושף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ידע על המסמך המסווג וכי נתניהו הוא זה שעמד מאחורי הדלפתו לעיתון הגרמני בילד | לדבריו, הטענה הרשמית של לשכת ראש הממשלה בנושא "היא שקר" | פלדשטיין אישר כי הפנייה לעיתון זר נועדה לעקוף את הצנזורה בישראל, וטען כי זו "פרקטיקה מוכרת" (בארץ)
אלי פלדשטיין - לשעבר דובר ראש הממשלה - הציג הערב את גרסתו בפרשת הדלפת המסמכים הסודיים שבה הוא נאשם | "צחי ברוורמן אמר לי שיוכל לכבות את זה", העיד פלדשטיין | על השבעה באוקטובר: "ביקשו ממני למחוק את המילה אחריות סביב רה"מ מהשיח הציבורי" | נתניהו הכחיש: "מדובר במסכת ארוכה של טענות שקריות וממוחזרות" (חדשות, פוליטי)
העיתון הגרמני הבכיר חשף את השקר שחמאס מפיץ בעולם, כאשר ארגון הטרור מביים באמצעות צלמים מקצועיים, תמונות שמציגות את הרעב השיקרי ברצועת עזה | בעיתון נכתב כי "התמונות הרבות של ילדים כחושים מהרצועה, לא משקפים את המציאות בכלל" (חדשות)
שרוליק איינהורן מקורבו של ראש הממשלה, נחקר בסרביה והכחיש את המיוחס לו: "פעלתי מתוך הבנה שהחומר שהגיע אליו (פלדשטיין) הגיע באישור וביוזמת משרד ראש הממשלה" | בנוסף הודה איינהרון, כי ניסח מסמך שכלל מסרים לטובת שיפור תדמיתה של קטר בישראל (משפט)
בהמשך לחשיפת החשדות נגד יונתן אוריך, יועצו הבכיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כתב החשדות שפרסמה היום (שני) פרקליטות מחוז מרכז כולל סעיפים חמורים נוספים. על פי ממצאי החקירה, בספטמבר האחרון מסרו אוריך ואלי פלדשטיין – דובר נוסף בלשכת נתניהו – את המסמך המסווג בתצורתו המקורית לגורמים נוספים, ביודעם שהדבר עלול להזיק לביטחון המדינה ( בארץ, משפט)