נשיא השלום מנחם מזרחי ביטל בפעם היודע כמה את ההגבלות החלות על ראש הסגל צחי ברוורמן.

הוא נעתר לבקשה עקב הנסיבות הבטחוניות שמגבילות את המשטרה מלזמן את רוה''מ נתניהו לעדות במה שמכונה פרשת הפגישה הלילית. ההערכה במשטרה ובפרקליטות היא שעדות נתניהו לא באמת תשפיע על מצבת הראיות.

נזכיר שעניין מינויו של ברוורמן לשגריר בלונדון תלוי ועומד בימים אלה עקב ההגבלות .

הלופ המשפטי הזה בין השופט מזרחי והפרקליטות חייבת להפסק.

כמוהו גם בפרשת קטאר-גייט והבילד, אין הגיון בניגוד ככ חריף ותמידי בין שופט ספציפי ותיקים ספציפיים לבין המשטרה והפרקליטות וגם בסופו של דבר לשופט במחוזי שדן בערעור וכמו שנכחנו תמיד הופך את ההחלטה.

מה שמעלה את השאלה אם אנחנו באמת בעניין משפטי נטו חף משיקולים.

ערעורים נועדו לשם כך ואכן אזרחים ונאשמים משתמשים בזכות השמורה להם בחוק להפוך פסקי דין, וקורים מקרים ששופטים (ולפעמים מתגלגל לעליון כמו שראינו בפרשת הילדה מאסותא) הופכים פסקי דין.

אבל הקרב והלופ האינסופי הזה מטריד את האזח הקטן שתוהה לעצמו האם זו באמת חקירה אמיתית לשם מיצוי דין, או שזהו עוד חלק מקרב אינסופי בגזרה המשפטית שנחלת המדינה בשלוש שנים האחרונות מימי הרפורמה המשפטית העליזים (לפחות בהשוואה לימים אלה..).

והאם האזרח הקטן יכול לסמוך על המערכת שאמונה על עשייתי צדק בענייניו השונים אכן נקיה ונטולת אינטרסים.

וכל זמן שהביזאר הזה נמשך, הניזוקים היחיד ממנה אלה מערכת המשפט והפרקליטות,

שרמת אמון הציבור בה בשפל חסר תקדים.

טוב יעשו אם יסגרו את הפסיטבל הזה לאלתר, הרצוא ושוב בעניין המסוים הזה מטריד ומעורר תהיות, התנהלות שאיני יודע איך יסבירו את פשרה בצד האקטיבסטי המשפטי.

לא מכיוון שיש כאן הבעת ותפיסת צד מסוים בעניין, כי כאמור זהו עניין משפטי נטו שצריך להסביר ולהבין איך קיים ניגוד חריף כל דיון ופרשה מחדש בין הצדדים לבין העמדה של השופט במחוזי ולשופטים בעליון שבסוף מתגלגל לפתחם התפוח האדמה הלוהט התורן.

אלה פרשיות חשובות במיוחד (אם יתבררו כנכונים) ואי אפשר לתת לתיקים האלה להסחף לקרב האינסופי והמיותר בנוגע למערכת המשפט וכמו תמיד איך לא? אם זה משרת מחנה ביבי או לא.

התבגרנו! ואם לא, אז הגיע הזמן.