השופט מסארווה תוקף את הפרקליטות בדיון הרחקת אוריך

יונתן אוריך ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

דיון סוער התקיים היום (חמישי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בעקבות בקשת הפרקליטות להרחיק את יונתן אוריך, יועצו לשעבר של ראש הממשלה, מלשכת רה"מ ומכל מתקן ביטחוני. השופט מסארווה תקף בחריפות את עמדת התביעה, תוך שהוא מעלה שאלות קשות על העיתוי והרציונל שמאחורי הבקשה.

"זה קצת משונה", פתח השופט מסארווה את דבריו. "ב-15.3.26 כשעדיין לא היה כתב אישום הסכמתם שהוא יחזור ללשכת ראש הממשלה. מניח שהיה חשש לשיבוש. אם אז בשיא הרגע הקריטי הסכמתם שהוא יחזור אז היום אתם מבקשים להרחיק?" "נאלצנו להסכים בלית ברירה" נציגת הפרקליטות, עדי ערד, ניסתה להסביר את עמדת התביעה: "היום המשיב עומד בפני כתב אישום משמעותי". אולם השופט מסארווה לא הסתפק בתשובה זו והמשיך לחקור: "אז היה חשש לשיבוש חקירה והיום למשפט. אז הסכמתם שהוא יחזור, אני מקצין, לגוב האריות. ועכשיו אתם מסכימים שהוא יחזור? הרי החשש לשיבוש חקירה הרבה יותר קריטי מיידי וקיצוני לעומת חשש כללי להשפעה על המשפט". פרשת אוריך: השרה דורשת מיו"ר ועדת הבחירות לבחון את ההתנהלות דוד קליין | 17:39 ערד ניסתה להסביר את הסיבה להסכמה הקודמת: "נאלצנו להסכים אז בלית ברירה בגלל שלא הייתה עילה להאריך את התנאים כשאין צפי לביצוע פעולת החקירה הבאה - גביית עדות ראש הממשלה, בגלל המלחמה. הייתה הבנה של המדינה שאי אפשר להאריך שוב ושוב את התנאים כשאי אפשר להמשיך בחקירה ולגבות עדות מראש הממשלה בגלל מניעה אוביקטיבית".

יונתן אוריך ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

הגנה: "דחיפות מלאכותית"

עורך הדין עמית חדד, המייצג את אוריך, תקף בחריפות את הדחיפות שבבקשה. "הוא מוביל את הקמפיין, נמצא בלשכת רה"מ, משוחח עם מעורבים. אתמול ב-10 וחצי בלילה מקבלים הודעה שמבקשים תנאים", אמר חדד. "זה גם מודלף שבועות לפני כן שיהיה כתב אישום אז גם יבקשו את התנאים. ואז אנחנו מגיעים בבוקר עם בקשה שונה ומשונה וכתב אישום שונה ומשונה ועם עדים שלא מסרו גרסה בחקירת המשטרה".

חדד הוסיף והדגיש כי אוריך כבר 3.5 חודשים ללא תנאי הרחקה מנתניהו, מדבר עם ראש הממשלה ומנהל את קמפיין הליכוד, ולכן אינו מבין את הדחיפות בבקשה הנוכחית.

יונתן אוריך ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

הפרקליטות: חשש לתיאום גרסאות

הפרקליטות הבהירה בדיון את החששות שמאחורי הבקשה להרחקה. "רה"מ עד בתיק, גרסתו התמקדה בפרשת רכבת בשער, ומצאנו דברים רלוונטים גם בתיק", מסרה ערד. "אנחנו סבורים נוכח יחסי הקרבה הקרובים בין רה"מ לאוריך שקיים פוטנציאל תיאום גרסאות. אנחנו סבורים שההימנעות של רה"מ לא למסור עדות יש בה כדי לרצות להיטיב עם המשיב".

בנוסף, הפרקליטות העלתה סוגיה אתית חריפה: "נבקש לומר שעורך הדין עמית חדד מייצג את המשיב ואת עד תביעה מספר 80, ראש הממשלה, בתיק האלפים. לא ביררנו מול לשכת עורכי הדין את הסוגיה האתית אבל אנחנו נפנה ללשכת עורכי הדין בשאילתה בנושא".

כזכור, פרקליטות המדינה הגישה היום כתב אישום מתוקן נגד אוריך בפרשת "הבילד", בו הוא נאשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה והשמדת ראיה. במקביל, הוגשה בקשה להרחקתו המלאה ממשרד ראש הממשלה וממתקנים ביטחוניים עד תום ההליכים המשפטיים.

לאחר שמיעת הטיעונים, פסק בית המשפט המחוזי כי אוריך לא יורחק מלשכת ראש הממשלה ״אינני סבור שעצם הגשת הבקשה קיים הכרח מיידי בהרחבת התנאים המגבילים״ בעניין עדות נתניהו שלא נגבתה אמר השופט ״לא התרשמתי שמדובר בעדות חשובה לבירור האשמה״