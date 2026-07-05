יונתן אוריך הוא יועץ בכיר ומקורב ותיק של ראש הממשלה בנימין נתניהו, המשמש בלשכת ראש הממשלה בתפקידים שונים. אוריך נחשב לאחד האנשים הקרובים ביותר לנתניהו ומעורב בהיבטים מדיניים, תקשורתיים ואסטרטגיים של פעילות לשכת ראש הממשלה. במהלך השנים האחרונות הפך אוריך לדמות מרכזית בכמה פרשיות משפטיות ותקשורתיות שעוררו עניין ציבורי רב.

בשנת 2024 התפתחה פרשת "קטרגייט" שבמרכזה עומד אוריך, כאשר הוא נחקר בחשד למגע עם סוכן זר וקבלת כספים ממדינת קטאר תוך כדי עבודתו בלשכת ראש הממשלה. במסגרת החקירה נעצר אוריך מספר פעמים והוטלו עליו תנאים מגבילים, כולל הרחקה זמנית מלשכת ראש הממשלה. הפרשה עוררה דיון ציבורי נרחב בנוגע לאתיקה, ביטחון לאומי והתנהלות גורמים בכירים במערכת השלטונית.

במקביל לפרשת קטרגייט, אוריך מעורב גם בפרשת "הבילד" - פרשת הדלפת מסמכים סודיים לעיתון הגרמני. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה החליטה להגיש נגדו כתב אישום בגין מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה והשמדת ראיה. החלטה זו עוררה תגובות חריפות משני צדי המפה הפוליטית, כאשר תומכי נתניהו טענו לרדיפה פוליטית ומבקריו הצביעו על חומרת העבירות המיוחסות לו.

ההליכים המשפטיים נגד אוריך התאפיינו בסדרת החלטות שיפוטיות סותרות. השופט מנחם מזרחי מבית משפט השלום בראשון לציון דחה מספר פעמים את בקשות הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על אוריך, תוך ביקורת על התנהלות רשויות האכיפה. לעומת זאת, בית המשפט המחוזי הפך חלק מהחלטות אלו והורה על הרחקתו מלשכת ראש הממשלה לתקופות שונות. בסופו של דבר, בג"ץ התערב והסיר חלק מהמגבלות, תוך ביקורת על הפרקליטות.

פרשת אוריך משקפת את המתחים בין מערכת המשפט, רשויות האכיפה והדרג המדיני בישראל. ראש הממשלה נתניהו הגן על אוריך בתוקף וטען כי מדובר ב"ציד פוליטי" שמטרתו לפגוע בו ובלשכתו. נתניהו אף העיד במשטרה בפרשה וטען כי אוריך פעל בסמכות וברשות. מנגד, גורמים באופוזיציה ובמערכת המשפט הדגישו את חומרת החשדות ואת הצורך לאכוף את החוק גם על בכירים.

מעבר לפרשיות המשפטיות, אוריך מעורב גם בפרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר, לצד יועצים נוספים של נתניהו. כתב אישום הוגש נגדו בעניין זה, אך היועצת המשפטית לממשלה הורתה מאוחר יותר על עיכוב הליכים, מה שהוביל להערכות כי התיק ייסגר. התנהלותו של אוריך והקשרים שלו עם גורמים שונים, כולל חברת "פרספשן" בבעלות ישראל איינהורן, ממשיכים להיות נושא לבדיקה ולדיון ציבורי.

לאורך כל התקופה, אוריך שיתף מעט מחוויותיו האישיות ברשתות החברתיות, כולל תיאורים של קשיים נפשיים, טיפולים ולחצים שחווה במהלך החקירות והמעצרים. הוא הביע אמונה בצדקתו ובתמיכת ראש הממשלה, ושיתף על השפעתו הרוחנית של הרבי מחב"ד על חייו ועל ראש הממשלה. התנהלותו של אוריך ממשיכה להיות בעין הסערה הציבורית והמשפטית, כאשר עתידו המשפטי והמקצועי עדיין לא ברור.